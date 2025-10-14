Самые популярные авто в США (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Самые популярные авто в США (инфографика)

Как сообщает Focus2Move, пикап Ford F-Series удерживает лидерство на американском рынке.

По состоянию на август 2025 года доля Ford F-Series на рынке США составляет 5% (рост продаж на 13,1%).

На втором месте находится Chevrolet Silverado, продемонстрировавший рост на 6,6%.

На третьем месте — кроссовер Toyota RAV4.

Наиболее впечатляющий рост продаж в первой десятке продемонстрировал Toyota Tacoma (+69,2%).

Хорошую динамику показали GMC Sierra и Chevrolet Equinox. В то же время показатели Tesla Model Y снизились на 10,4%.

Напомним, в период полномасштабного вторжения, когда многие граждане находятся за границей, в ВСУ или других регионах, делегирование полномочий на оформление регистрационных действий с транспортными средствами стало еще более распространенной практикой.

Каждый день в сервисные центры обращаются клиенты с типичными запросами: «Я купил авто по доверенности, пришел зарегистрировать», «У меня генеральная доверенность на все», «Хочу перерегистрировать авто на себя — у меня доверенность».

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.