0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные авто в США (инфографика)

Технологии&Авто
48
Самые популярные авто в США (инфографика)
Самые популярные авто в США (инфографика)
Как сообщает Focus2Move, пикап Ford F-Series удерживает лидерство на американском рынке.
По состоянию на август 2025 года доля Ford F-Series на рынке США составляет 5% (рост продаж на 13,1%).
На втором месте находится Chevrolet Silverado, продемонстрировавший рост на 6,6%.
На третьем месте — кроссовер Toyota RAV4.
Самые популярные авто в США (инфографика)
Наиболее впечатляющий рост продаж в первой десятке продемонстрировал Toyota Tacoma (+69,2%).
Хорошую динамику показали GMC Sierra и Chevrolet Equinox. В то же время показатели Tesla Model Y снизились на 10,4%.
Место для вашей рекламы
Напомним, в период полномасштабного вторжения, когда многие граждане находятся за границей, в ВСУ или других регионах, делегирование полномочий на оформление регистрационных действий с транспортными средствами стало еще более распространенной практикой.
Каждый день в сервисные центры обращаются клиенты с типичными запросами: «Я купил авто по доверенности, пришел зарегистрировать», «У меня генеральная доверенность на все», «Хочу перерегистрировать авто на себя — у меня доверенность».
В МВД напоминают: ни одна доверенность не передает право собственности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
УНІАН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems