0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок электромобилей в ноябре 2025 года вырос почти на 150%: самые популярные марки

Личные финансы
41
Рынок электромобилей в ноябре 2025 года вырос почти на 150%: самые популярные марки
Рынок электромобилей в ноябре 2025 года вырос почти на 150%: самые популярные марки
Суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам ноября 2025 года составил 13,5 тыс., что на 2,3% меньше, чем в октябре, но на 143,8% больше по сравнению с ноябрем 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Структура сегмента

  • импортированные электромобили с пробегом — 56,1% (7569 шт.);
  • новые электромобили — 23,4% (3154 шт.). Это впервые, когда их доля превысила долю внутренних перепродаж, и впервые преодолена отметка в 3000 первых регистраций;
  • б/у электроавто с внутреннего рынка — 20,5% (2776 шт.).
Вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:
  • внутренние перепродажи: −19,3% M-M, +50,6% Y-Y;
  • импорт б/у: −4,6% M-M, +170,4% Y-Y;
  • импорт новых: +28,9% M-M, +252,0% Y-Y.

Парк электромобилей в Украине

На конец ноября 2025 года парк электромобилей в Украине (без промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсовых машин и группы «мото») составляет 214,7 тыс. единиц:
  • легковых электромобилей — 210,3 тыс.;
  • грузовиков — 4,4 тыс.;
  • электробусов — 9 шт.
Отмечается, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla — 20,2%, хотя с самого начала «электромобилизации» и недавно лидировал Nissan, доля которого сейчас 17,4%. Третий в этом списке Volkswagen, с долей 12,2%.
Средний возраст в этом сегменте парка — 5,6 года, что делает его самым молодым среди всех других сегментов.

Комментарий эксперта

«Внутренние перепродажи отражают локальное, краткосрочное смещение интереса покупателей к новым и «свежепригнанным» автомобилям. Причина — приближение даты введения НДС на их растаможку. Рост в годовом измерении связан с «общей скоростью вторички», — объясняет эксперт авторынка Остап Новицкий.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Относительно импорта возврат НДС остается главным драйвером. Небольшая месячная просадка обусловлена ​​спадом импорта «американцев», ведь доставить авто до 1 января уже нереально.
Сегмент новых авто традиционно слаб, но в этот раз зафиксировано более 250% в годовом измерении и пересечение отметки в 3 тыс. авто в месяц. Спрос закрывают преимущественно независимые мультибрендовые дилеры. Также следует учитывать новый фактор — правительство Китая вводит запрет на экспорт определенных моделей, что может повлиять на статистику в следующем году.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems