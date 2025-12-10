Рынок электромобилей в ноябре 2025 года вырос почти на 150%: самые популярные марки Сегодня 09:01 — Личные финансы

Суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам ноября 2025 года составил 13,5 тыс., что на 2,3% меньше, чем в октябре, но на 143,8% больше по сравнению с ноябрем 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Структура сегмента

импортированные электромобили с пробегом — 56,1% (7569 шт.);

новые электромобили — 23,4% (3154 шт.). Это впервые, когда их доля превысила долю внутренних перепродаж, и впервые преодолена отметка в 3000 первых регистраций;

б/у электроавто с внутреннего рынка — 20,5% (2776 шт.).

Вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:

внутренние перепродажи: −19,3% M-M, +50,6% Y-Y;

импорт б/у: −4,6% M-M, +170,4% Y-Y;

импорт новых: +28,9% M-M, +252,0% Y-Y.

Парк электромобилей в Украине

На конец ноября 2025 года парк электромобилей в Украине (без промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсовых машин и группы «мото») составляет 214,7 тыс. единиц:

легковых электромобилей — 210,3 тыс.;

грузовиков — 4,4 тыс.;

электробусов — 9 шт.

Отмечается, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla — 20,2%, хотя с самого начала «электромобилизации» и недавно лидировал Nissan, доля которого сейчас 17,4%. Третий в этом списке Volkswagen, с долей 12,2%.

Средний возраст в этом сегменте парка — 5,6 года, что делает его самым молодым среди всех других сегментов.

Комментарий эксперта

«Внутренние перепродажи отражают локальное, краткосрочное смещение интереса покупателей к новым и «свежепригнанным» автомобилям. Причина — приближение даты введения НДС на их растаможку. Рост в годовом измерении связан с «общей скоростью вторички», — объясняет эксперт авторынка Остап Новицкий.

Относительно импорта возврат НДС остается главным драйвером. Небольшая месячная просадка обусловлена ​​спадом импорта «американцев», ведь доставить авто до 1 января уже нереально.

Сегмент новых авто традиционно слаб, но в этот раз зафиксировано более 250% в годовом измерении и пересечение отметки в 3 тыс. авто в месяц. Спрос закрывают преимущественно независимые мультибрендовые дилеры. Также следует учитывать новый фактор — правительство Китая вводит запрет на экспорт определенных моделей, что может повлиять на статистику в следующем году.

