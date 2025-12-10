Гранты до 1 млн грн: «Власна справа» с 2026 года расширяет поддержку ветеранов и их семей Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Гранты до 1 млн грн: «Власна справа» с 2026 года расширяет поддержку ветеранов и их семей

В этом году ветераны и члены их семей получили гранты по программе «Власна справа» на общую сумму 694,1 млн грн. С 1 января гранты смогут получить родители, взрослые дети и семьи погибших защитников.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram-канале.

«В этом году 1442 ветерана и члены их семей получили гранты по программе программы „Власна справа“ на общую сумму 694,1 млн грн. Это позволило создать 2802 новых рабочих мест», — сказано в сообщении.

По ее словам, с нового года правительство расширяет поддержку в рамках программы для ветеранов и их семей.

Что изменится

С 1 января гранты смогут получать также родители, взрослые дети и семьи погибших Защитников — до 1 млн грн при создании новых рабочих мест.

Податься на ветеранский грант можно через Дію или в центрах занятости.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине планируют переформатировать государственную программу «Власна справа». Государство намерено поддерживать бизнесы, демонстрирующие рост, предоставляя им новые гранты без необходимости ждать полного погашения налоговых обязательств.

