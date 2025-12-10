0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гранты до 1 млн грн: «Власна справа» с 2026 года расширяет поддержку ветеранов и их семей

Казна и Политика
19
Гранты до 1 млн грн: «Власна справа» с 2026 года расширяет поддержку ветеранов и их семей
Гранты до 1 млн грн: «Власна справа» с 2026 года расширяет поддержку ветеранов и их семей
В этом году ветераны и члены их семей получили гранты по программе «Власна справа» на общую сумму 694,1 млн грн. С 1 января гранты смогут получить родители, взрослые дети и семьи погибших защитников.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram-канале.
«В этом году 1442 ветерана и члены их семей получили гранты по программе программы „Власна справа“ на общую сумму 694,1 млн грн. Это позволило создать 2802 новых рабочих мест», — сказано в сообщении.
По ее словам, с нового года правительство расширяет поддержку в рамках программы для ветеранов и их семей.

Что изменится

С 1 января гранты смогут получать также родители, взрослые дети и семьи погибших Защитников — до 1 млн грн при создании новых рабочих мест.
Податься на ветеранский грант можно через Дію или в центрах занятости.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине планируют переформатировать государственную программу «Власна справа». Государство намерено поддерживать бизнесы, демонстрирующие рост, предоставляя им новые гранты без необходимости ждать полного погашения налоговых обязательств.
📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems