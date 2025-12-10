Новая дорога в «Буковель» может обойтись государству в 6,6 млрд грн Сегодня 05:25 — Казна и Политика

Новая дорога в «Буковель» может обойтись государству в 6,6 млрд грн

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проекта для строительства новой дороги к курорту Буковель ориентировочной стоимостью 6,6 млрд гривен.

Об этом говорится в тендерной документации на Prozorro

Что известно о тендере

Планируется построить новый отрезок дороги от села Быстрица до Яблуницы через Поляницу протяженностью 28,6 км.

Предполагается, что строительство дороги будет финансироваться из госбюджета в следующем году.

Кроме дороги запланировано строительство подпорных стенок, обустройство съездов, автобусных остановок и пешеходных переходов.

Напомним, ранее Служба автодорог провела тендер на ремонт отрезка дороги в «Буковель» из Надвирной в Поляницу за 2,4 млрд гривен.

информацию о ценах на строительные материалы и ресурсы, которые закупаются во время ремонтов и строительства. Также ранее мы сообщали , что Кабмин обязал заказчиков публиковать в системе Prozorroи ресурсы, которыезакупаются во время ремонтов и строительства.

