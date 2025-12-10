Новая дорога в «Буковель» может обойтись государству в 6,6 млрд грн
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проекта для строительства новой дороги к курорту Буковель ориентировочной стоимостью 6,6 млрд гривен.
Об этом говорится в тендерной документации на Prozorro.
Что известно о тендере
Планируется построить новый отрезок дороги от села Быстрица до Яблуницы через Поляницу протяженностью 28,6 км.
Предполагается, что строительство дороги будет финансироваться из госбюджета в следующем году.
Кроме дороги запланировано строительство подпорных стенок, обустройство съездов, автобусных остановок и пешеходных переходов.
Читайте также
Напомним, ранее Служба автодорог провела тендер на ремонт отрезка дороги в «Буковель» из Надвирной в Поляницу за 2,4 млрд гривен.
Также ранее мы сообщали, что Кабмин обязал заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о ценах на строительные материалы и ресурсы, которые закупаются во время ремонтов и строительства.
Поделиться новостью
Также по теме
Новая дорога в «Буковель» может обойтись государству в 6,6 млрд грн
Сколько средств тратят на телемарафон и иновещание и каковы доходы телекомпаний
Федоров: 95% услуг ТЦК уже доступны онлайн
Сколько денег получил бюджет со штрафов через Резерв+
Зеленский уверен, что Украина получит замороженные средства рф
Прозрачных расчетов стало больше: 857 млн чеков в ноябре — ГНС