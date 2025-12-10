0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая дорога в «Буковель» может обойтись государству в 6,6 млрд грн

Казна и Политика
15
Новая дорога в «Буковель» может обойтись государству в 6,6 млрд грн
Новая дорога в «Буковель» может обойтись государству в 6,6 млрд грн
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проекта для строительства новой дороги к курорту Буковель ориентировочной стоимостью 6,6 млрд гривен.
Об этом говорится в тендерной документации на Prozorro.

Что известно о тендере

Планируется построить новый отрезок дороги от села Быстрица до Яблуницы через Поляницу протяженностью 28,6 км.
Предполагается, что строительство дороги будет финансироваться из госбюджета в следующем году.
Кроме дороги запланировано строительство подпорных стенок, обустройство съездов, автобусных остановок и пешеходных переходов.
Читайте также
Напомним, ранее Служба автодорог провела тендер на ремонт отрезка дороги в «Буковель» из Надвирной в Поляницу за 2,4 млрд гривен.
Также ранее мы сообщали, что Кабмин обязал заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о ценах на строительные материалы и ресурсы, которые закупаются во время ремонтов и строительства.
По материалам:
Українські Новини
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems