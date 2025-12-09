0 800 307 555
Федоров: 95% услуг ТЦК уже доступны онлайн

Казна и Политика
29
На сегодня 95% услуг территориальных центров комплектования переведены в онлайн или на базу ЦПАУ. Это позволило разгрузить ТЦК и сосредоточить работу на процессе мобилизации.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Defence Digital Forum, передает РБК-Украина.
«95% всех услуг были переведены в онлайн или на базе ЦПАУ. Продлены почти миллион отсрочек онлайн и разгрузка наших ТЦК позволила больше сфокусироваться на процессе мобилизации», — отметил Федоров.

Резерв+ станет основным военно-учетным документом

Федоров в своем Telegram-канале уточнил, что цифровой ID в приложении Резерв+ уже в декабре станет основным военно-учетным документом.

Основные направления цифровизации обороны

Министерство определило 8 ключевых направлений цифровой трансформации оборонной сферы:

Учет военнослужащих

Работает система «Импульс», которая заменяет бумажные журналы и позволяет быстро получать необходимые документы.

Электронный ТЦК

Приложением Резерв+ пользуются 6 млн украинцев. В нем доступны услуги от электронного направления на ВВК до оформления отсрочек. Вскоре все услуги для военнообязанных будут доступны онлайн.

Экосистема сервисов для военных

Действует приложение Армия+, которым пользуются около 1 млн военнослужащих. Осуществлено более 55 тыс. переводов. Также есть возможность обучаться, давать обратную связь и получать предложения, скидки и услуги от бизнес-партнеров специально для военных.

Учет оборонных ресурсов

Внедрение SAP позволяет контролировать поставки и автоматизировать учет имущества, техники и запчастей по стандартам, действующим в странах НАТО.

Развитие боевых цифровых сервисов

Система ситуационной Delta стала ключевой платформой для сбора данных с поля сражения. Также благодаря ей удалось внедрить программу «Армия дронов. Бонус» — она ​​стала геймченджером и повысила эффективность подразделений.

Военная IT-вертикаль

Формируется сеть цифровых офицеров во всех звеньях сил безопасности и обороны для ускорения цифровых процессов.

Модернизация закупок и обеспечения

Благодаря DOT-Chain Defence, Brave1 и другим системам, необходимые средства быстро поступают на фронт.

Медицинская информационная система ВСУ

Продолжается развитие электронной ВВК, ПМК и MИC до уровня бригад.
