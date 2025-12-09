Сколько денег получил бюджет со штрафов через Резерв+ Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Сколько денег получил бюджет со штрафов через Резерв+

В приложении Резерв+, которое сейчас насчитывает 6 млн пользователей, в государственный бюджет уже поступило 1 млрд гривен штрафов за нарушение учета военнообязанных.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на руководителя Главного управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового.

По его словам, приложение активно используется пользователями — около 3 млн посещений в месяц, что делает его одним из самых популярных цифровых сервисов по сравнению даже с платформой «Дія».

Кроме того, через Резерв+ автоматически продлеваются отсрочки: в настоящее время 724 тыс. отсрочек продлены автоматически,

90% отсрочек получают через приложение, что позволяет экономить более 329 млн грн ежегодно.

Кстати, со вчерашнего дня, с 8 декабря в приложении «Резерв+» будет отображаться фото военнообязанного. Новый формат военно-учетного документа станет обязательным. Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой в ходе Digital Defence Forum.

Он подчеркнул, что любые изменения в данных будут делать документ недействительным. Проверить его актуальность военнослужащие или работники ТЦК могут исключительно в новом формате с QR-кодом.

