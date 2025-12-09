0 800 307 555
Казна и Политика
2
Сколько денег получил бюджет со штрафов через Резерв+
В приложении Резерв+, которое сейчас насчитывает 6 млн пользователей, в государственный бюджет уже поступило 1 млрд гривен штрафов за нарушение учета военнообязанных.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на руководителя Главного управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового.
По его словам, приложение активно используется пользователями — около 3 млн посещений в месяц, что делает его одним из самых популярных цифровых сервисов по сравнению даже с платформой «Дія».
  • Кроме того, через Резерв+ автоматически продлеваются отсрочки: в настоящее время 724 тыс. отсрочек продлены автоматически,
  • 90% отсрочек получают через приложение, что позволяет экономить более 329 млн грн ежегодно.
Кстати, со вчерашнего дня, с 8 декабря в приложении «Резерв+» будет отображаться фото военнообязанного. Новый формат военно-учетного документа станет обязательным. Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой в ходе Digital Defence Forum.
Он подчеркнул, что любые изменения в данных будут делать документ недействительным. Проверить его актуальность военнослужащие или работники ТЦК могут исключительно в новом формате с QR-кодом.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
