В Госстате сообщили, как вырос реальный ВВП за 2025 год Сегодня 09:44 — Казна и Политика

В Госстате сообщили, как вырос реальный ВВП за 2025 год

Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Реальный ВВП в 2025 году, увеличение +1,8% по сравнению с 2024 годом.

Номинальный ВВП составил 8 931,2 млрд. грн.

Рост ВВП производственным методом произошел в основном за счет роста валовой добавленной стоимости таких видов экономической деятельности:

+12,7% - образование.

+11,6% - строительство.

+6,6% - государственное управление; обязательное социальное страхование.

+5,8% - деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания.

+5,3% - здравоохранение и оказание социальной помощи.

+5,3% - сделки с недвижимым имуществом.

Рост ВВП методом конечного использования произошел за счет роста:

15,5% - валового накопления капитала

7,5% - конечных потребительских расходов домашних хозяйств

5,7% - конечные потребительские расходы сектора общего государственного управления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.