В Госстате сообщили, как вырос реальный ВВП за 2025 год

Казна и Политика
10
Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Реальный ВВП в 2025 году, увеличение +1,8% по сравнению с 2024 годом.
Номинальный ВВП составил 8 931,2 млрд. грн.
Рост ВВП производственным методом произошел в основном за счет роста валовой добавленной стоимости таких видов экономической деятельности:
  • +12,7% - образование.
  • +11,6% - строительство.
  • +6,6% - государственное управление; обязательное социальное страхование.
  • +5,8% - деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания.
  • +5,3% - здравоохранение и оказание социальной помощи.
  • +5,3% - сделки с недвижимым имуществом.
Рост ВВП методом конечного использования произошел за счет роста:
  • 15,5% - валового накопления капитала
  • 7,5% - конечных потребительских расходов домашних хозяйств
  • 5,7% - конечные потребительские расходы сектора общего государственного управления.
