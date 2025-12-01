В Украине планируют создать первую платную дорогу Сегодня 13:00 — Казна и Политика

В Украине планируют создать первую платную дорогу

Первую платную дорогу, которую планируют создать — от Ковеля до пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в интервью ЦТС.

По его словам, дорогу реконструируют и расширят до четырех полос, чтобы обеспечить современное и удобное сообщение с Польшей, где уже строится автобан.

Где брать деньги

Он отметил, что дороги в пункты пропуска рассматривают для публично-частного партнерства, ведь их реконструкция требует значительных инвестиций. Особое внимание уделяют трассам с самым большим трафиком — именно они могут стать платными.

«Для формирования эффективной финансовой модели важно учитывать интерес бизнеса и количество транспортных средств, которые будут пользоваться этой дорогой. Это позволяет понять, будет ли проект выгоден инвесторам», — уточнил Деркач.

Дорога Ковель — Ягодин должна стать хорошим кейсом для отработки модели платных трасс в Украине. Деркач подчеркнул, что здесь есть железнодорожный узел и дальнейший дорожный узел, что делает ее логическим продолжением польского автобана и важным транспортным коридором для бизнеса и международных перевозок.

Ранее мы писали, что в Украине 82% транспортных компаний поддерживают использование платных дорог общего пользования. Об этом говорилось в ежегодном отраслевом исследовании Инфраструктурный индекс 2024 года, которое проводится в рамках мероприятия Инфраструктурный день 2024 года от Европейской Бизнес Ассоциации.

Но большинство респондентов (76%) отмечали условие предварительного улучшения качества дорожной инфраструктуры. Также часть опрашиваемых (31%) назвали целесообразным использование платных дорог только для транспортных средств в полной массе 12 тонн и более.

22% респондентов считают, что это позволит увеличить финансирование и качество автодорог.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.