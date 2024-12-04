Платные дороги в Украине поддержали 80% транспортных компаний, — опрос ЕБА Сегодня 16:48 — Технологии&Авто

Платные дороги в Украине поддержали 80% транспортных компаний, — опрос ЕБА

В Украине 82% транспортных компаний поддерживают внедрение платных дорог общего пользования.

Об этом говорится в ежегодном отраслевом исследовании Инфраструктурный индекс 2024 года, которое проводится в рамках мероприятия Инфраструктурный день 2024 от Европейской Бизнес Ассоциации, пишет ЦТС

Против высказались 18% опрошенных.

Впрочем, большинство респондентов (76%) отмечает условие предварительного улучшения качества дорожной инфраструктуры. Также часть опрашиваемых (31%) назвали целесообразным использование платных дорог только для транспортных средств в полной массе 12 тонн и более.

22% респондентов считают, что это позволит увеличить финансирование и качество автодорог.

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По словам заместителя министра развития громад и территорий Украины Сергея Деркача, введение платных дорог является одним из требований ЕС, и определяющим фактором здесь будет анализ интенсивности движения, которое проводится на шести автомобильных дорогах как подготовительный этап для принятия политического решения. инвесторами и Европейским инвестиционным банком.

«Рано или поздно платные дороги все равно будут», — отметил Деркач.

Речь пока идет о подготовке к введению новой модели: предстоит определиться с моделью платных дорог (платит ли только грузовой транспорт или все потребители), размером платы, ввести соответствующую биллинговую систему. Это требует как большого объема подготовительных работ, так и создания соответствующей законодательной рамки.

Учитывая значительный социальный резонанс и сложность этого решения, первый заместитель председателя Комитета по инфраструктуре и транспорту Верховной Рады Украины Юлия Клименко отмечает, что эта реформа необходима, но 80% успеха зависит от правильной коммуникации и донесения до людей информации.

«Политически это очень непопулярно и требует большой публичной компании, с объяснением людям, что бесплатные дороги остаются, а платные будут строиться параллельно. Без этого политической воли никогда не будет», — подчеркнула парламентарий.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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