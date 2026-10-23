Anthropic выпустила Claude Duet: персональный ИИ-агент на базе Opus 5.5, работающий в фоновом режиме

Компания Anthropic объявила о запуске исследовательского превью нового инструмента — Claude Duet. Это персональный ИИ-агент, создающий конкуренцию Meta Muse и OpenAI Dots.

Как работает Claude Duet и что он умеет

В отличие от стандартных чат-ботов, Duet является проактивным агентом. Ежедневно он формирует короткий брифинг с перечнем действий на основе подключенных приложений и обращается к пользователю только в том случае, если требуется его непосредственное привлечение.

Основные возможности агента:

административные таски — планирование встреч, обработка уведомлений;

сложные инженерные и аналитические задачи — создание дашбордов с десятками инструментов, построение финансовых/продажных прогнозов, прототипирование и полноценная разработка веб-приложений;

автономность — Duet работает на базе модели Opus 5.5 в собственной виртуальной машине. Ему не нужна открытая вкладка в браузере — агент выполняет задания в фоновом режиме;

отдельные приложения — Anthropic выпускает standalone-приложения для iOS и Android специально под Duet.

Ценообразование и лимиты

Главное преимущество Claude Duet над OpenAI Dots — доступность. Anthropic подтвердила, что после полноценного релиза агент будет доступен в рамках стандартного тарифа Pro за $20 в месяц. Для сравнения: OpenAI предлагает аналогичный функционал Dots только на более дорогих тирах (от $100/месяц).

Однако Duet разделяет лимиты использования с другими инструментами Claude (включая Claude Code). Чтобы пользователи не исчерпывали квоту слишком быстро, агент проверяет подключенные аккаунты раз в несколько часов, а не непрерывно. Пользователи смогут самостоятельно настраивать частоту уведомлений и тем, о которых Duet должен информировать.

Конфиденциальность и безопасность

Поскольку агент требует глубокой интеграции в цифровую экосистему пользователя, Anthropic уделила особое внимание защите данных.

В частности, Duet никогда напрямую не видит пароли или токены авторизации, а информация о здоровье или личных финансах передается только по явному разрешению пользователя. Кроме того, для предотвращения утечек чувствительных данных компания внедрила специальную систему prompt-защиты и дополнительные классификаторы.

Более подробный отчет о защите конфиденциальности компания обещает опубликовать в ближайшее время.