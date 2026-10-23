0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Anthropic выпустила Claude Duet: персональный ИИ-агент на базе Opus 5.5, работающий в фоновом режиме

Технологии&Авто
39
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
В отличие от стандартных чат-ботов, Duet является проактивным агентом
В отличие от стандартных чат-ботов, Duet является проактивным агентом
Компания Anthropic объявила о запуске исследовательского превью нового инструмента — Claude Duet. Это персональный ИИ-агент, создающий конкуренцию Meta Muse и OpenAI Dots.

Как работает Claude Duet и что он умеет

В отличие от стандартных чат-ботов, Duet является проактивным агентом. Ежедневно он формирует короткий брифинг с перечнем действий на основе подключенных приложений и обращается к пользователю только в том случае, если требуется его непосредственное привлечение.
Основные возможности агента:
  • административные таски — планирование встреч, обработка уведомлений;
  • сложные инженерные и аналитические задачи — создание дашбордов с десятками инструментов, построение финансовых/продажных прогнозов, прототипирование и полноценная разработка веб-приложений;
  • автономность — Duet работает на базе модели Opus 5.5 в собственной виртуальной машине. Ему не нужна открытая вкладка в браузере — агент выполняет задания в фоновом режиме;
  • отдельные приложения — Anthropic выпускает standalone-приложения для iOS и Android специально под Duet.

Ценообразование и лимиты

Главное преимущество Claude Duet над OpenAI Dots — доступность. Anthropic подтвердила, что после полноценного релиза агент будет доступен в рамках стандартного тарифа Pro за $20 в месяц. Для сравнения: OpenAI предлагает аналогичный функционал Dots только на более дорогих тирах (от $100/месяц).
Однако Duet разделяет лимиты использования с другими инструментами Claude (включая Claude Code). Чтобы пользователи не исчерпывали квоту слишком быстро, агент проверяет подключенные аккаунты раз в несколько часов, а не непрерывно. Пользователи смогут самостоятельно настраивать частоту уведомлений и тем, о которых Duet должен информировать.

Конфиденциальность и безопасность

Поскольку агент требует глубокой интеграции в цифровую экосистему пользователя, Anthropic уделила особое внимание защите данных.
В частности, Duet никогда напрямую не видит пароли или токены авторизации, а информация о здоровье или личных финансах передается только по явному разрешению пользователя. Кроме того, для предотвращения утечек чувствительных данных компания внедрила специальную систему prompt-защиты и дополнительные классификаторы.
Более подробный отчет о защите конфиденциальности компания обещает опубликовать в ближайшее время.
В настоящее время воспользоваться Claude Duet могут только подписчики Claude Pro из США, записавшиеся в лист ожидания.
По материалам:
dev.ua
ИИAnthropicClaude
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems