В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог — Finance.ua

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
В Украине уже проводят анализ трафика на шести основных маршрутах, который поможет оценить их целесообразность и подготовить механизмы для запуска платных дорог.
Об этом заявил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач во время мероприятия от ЭВА.
«Вопрос платных дорог — это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением. Для того чтобы сделать качественный путь, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по 6 дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ», — сказал Деркач.
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По его словам, после результатов анализа движения будет приниматься решение, но Украина уверенно движется к системе платных дорог.
«Рано или поздно платные дороги все равно будут», — добавил он.
Напомним, ранее бывший глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем заявлял, что до завершения войны платные дороги в Украине не появятся. Он отметил, что платные дороги и в будущем могут покрывать не всю страну.
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