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Украинцы уплатили 128 млрд грн военного сбора: названы регионы-лидеры

Казна и Политика
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Военный сбор
Военный сбор
За январь-август 2026 года в бюджет поступило 128,96 млрд грн военного сбора. Это на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда плательщики перечислили 103,3 млрд грн.
Военный сбор за этот период уплатили более 2 млн налогоплательщиков. Рост поступлений формирует дополнительный ресурс для бюджета и финансирование потребностей обороны в условиях войны.
Об этом сообщает налоговая.

Где уплатили больше всего военного сбора

Наибольшие суммы по месту оплаты за январь-август 2026 года поступили в бюджеты таких регионов:
  • Киев — 42,5 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 13,6 млрд грн;
  • Львовская область — 10,6 млрд грн;
  • Харьковская область — 8,1 млрд грн.
В то же время самозанятые лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на весь период прохождения службы.
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Увольнение применяется автоматически на основании информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Речь идет о данных по мобилизации, заключению контракта и демобилизации. Льгота действует с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не раньше 24 февраля 2022 года.
Также с 1 июля 2026 года изменились реквизиты бюджетных счетов для уплаты военного сбора. Актуальные реквизиты можно проверить в личной части Электронного кабинета плательщика или на веб-портале ГНС в разделе «Счета по оплате платежей».
По материалам:
Finance.ua
Военный сборНалогиБюджет
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