Украинцы уплатили 128 млрд грн военного сбора: названы регионы-лидеры

Увольнение применяется автоматически на основании информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Речь идет о данных по мобилизации, заключению контракта и демобилизации. Льгота действует с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не раньше 24 февраля 2022 года.
Также с 1 июля 2026 года изменились реквизиты бюджетных счетов для уплаты военного сбора. Актуальные реквизиты можно проверить в личной части Электронного кабинета плательщика или на веб-портале ГНС в разделе «Счета по оплате платежей».