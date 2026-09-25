Верховная Рада до конца 2026 года должна принять более 40 законопроектов, чтобы Украина могла получить около $14 млрд международного финансирования, необходимого для государственного бюджета. Общая потребность в финансировании составляет $29,5 млрд.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

Какое финансирование зависит от решений Рады

По данным ЦЭС, принятие более 40 законопроектов до конца года позволит Украине получить $14 млрд из необходимых $29,5 млрд. Остальные средства зависят от решений, не требующих голосования в Верховной Раде, их должны принять на уровне министерств или Кабинета Министров.

«Еще около $27 млрд потенциально можно будет получить от Ukraine Support Loan „авансом“ по деньгам на следующий год», — добавляют эксперты ЦЭС.

Какие решения нужны для транша на $4,26 млрд

Для получения следующего транша в размере $4,26 млрд, по словам главы парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксоланы Подласой, Верховная Рада должна принять не менее четырех ключевых решений:

законопроект о налогообложении посылок стоимостью до €150 из-за границы;

законопроект по оценке имущества;

постановление о создании конкурсной комиссии по отбору членов Счетной палаты;

вернуть норму относительно политически значимых лиц (PEP) в редакции, отвечающую требованиям Европейской комиссии.

По словам Пидласой, два законопроекта (по налогообложению посылок и оценке имущества) имеют более 1000 поправок.

Успеет ли Рада принять решение

Пидласа отметила, что технически парламент может провести необходимые голосования уже на следующей пленарной неделе в октябре. В то же время, для этого сначала нужно принять постановление, которое позволит проводить голосование под землей во время воздушных тревог.

«Технически да. Первое, что нам нужно будет сделать, это проголосовать постановление Верховной Рады, которое позволит голосовать под землей. Потому что заседание останавливается всякий раз, когда тревога даже желтого уровня. Пока мы не проголосуем это постановление, мы просто не можем собраться», — пояснила Пидласа.

По ее словам, не менее половины оппозиционных фракций будут бойкотировать такое решение и потребовать проведения голосования только в сессионном зале.

«Работы много, там где-то 40 законопроектов нужно проголосовать до конца года, чтобы получить все эти деньги. Честно говоря, я не думаю, что это возможно», — подытожила Пидласа.

Трекер экономики Украины во время войны от ЦЭС показывает , что в 2026 году Украина уже начала новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и получила уже два кредитных транша общим объемом $2,2 млрд. Украина продолжает получать средства по программе ERA (за счет доходов от замороженных российских активов)2 — уже больше.

По итогам 2025 года иностранная помощь покрыла 56% дополнительных потребностей государственного бюджета. В 2024 году этот показатель составил 73%. Основой иностранного финансирования 2025 года были поступления средств за счет доходов от замороженных российских активов (Программа ERA). В 2026 году ключевым для Украины является финансирование от Европейского Союза в рамках крупного кредита в €90 млрд (Ukraine Support Loan).