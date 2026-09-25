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Минфин назвал условие для предотвращения бюджетного кризиса в Украине

Казна и Политика
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Министр финансов Сергей Марченко
Министр финансов Сергей Марченко
Украина может избежать бюджетного кризиса, если до конца 2026 года получит $29,5 млрд международного финансирования, предусмотренного рядом программ поддержки. Для этого Верховная Рада и правительство должны выполнить необходимые обязательства.
Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал на встрече с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Украина ожидает $29,5 млрд международного финансирования

Украина рассчитывает получить от западных партнеров до конца года 29,5 млрд долларов, предусмотренных рядом программ поддержки. Это позволит избежать бюджетного кризиса и лишит правительство необходимости сокращать ряд расходов.
По словам Марченко, это вполне возможно, если Верховная Рада и правительство проделают свою домашнюю работу.
«Я очень надеюсь, что закон о налогообложении малых посылок проголосуют во втором чтении и целом. Без этого мы не получим второй транш макрофинансовой помощи от ЕС», — отметил министр.
Перечисляя необходимые для получения финансирования законодательные инициативы, Марченко также обратил внимание на необходимость принять изменения по PEP (Politically Exposed Persons — политически значимым лицам).
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По его словам, подписание закона о налогообложении цифровых платформ напрямую связано с принятием изменений по PEP. Этот закон также условие программы с МВФ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украине нужно обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд.
Также мы со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писали, что бюджетная ситуация в Украине сейчас худшая с 2022 года и начала полномасштабного вторжения.
По словам Владимира Зеленского, Международный валютный фонд поможет Украине привлечь часть средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году.
По материалам:
РБК-Україна
БюджетМинфин
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