НБУ готовит новые разъяснения банкам о происхождении денежных средств для залога

Регулятор находится в диалоге с банками по мониторингу происхождения средств

Национальный банк Украины готовит разъяснения для банков о проверке происхождения денег, которые используются для внесения залога в уголовных производствах. В документе также планируется разъяснить вопрос обслуживания политически значимых лиц.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Банки обсудили проверку происхождения денег для залога

НБУ провел встречу с руководителями финансового мониторинга коммерческих банков. Среди прочего, участники обсудили внесение залогов и обслуживание политически значимых лиц (РЕР).

«Нацбанк собрал руководителей финмона коммерческих банков. Обсуждали среди прочего внесение залогов и обслуживание РЕР», — написала Василевская-Смаглюк.

Читайте также Перевод даже на 5000 грн могут проверить — какие операции мониторит банк

По ее словам, регулятор находится в диалоге с банками по поводу мониторинга происхождения средств, которые используют для внесения залога в уголовных производствах. Наибольшее количество трудностей для работников финмониторинга в настоящее время создает желание залогодателей вносить залог наличными, поскольку в таком случае сложнее всего проследить происхождение средств.

В НБУ обратили внимание на дробление залогов

Отдельно участники встречи обсудили так называемые «карусели» с дроблением залогов до 400 тыс. грн, то есть проведением операций ниже установленного порога, а также внесение средств из компаний-оболочек.

Национальный банк Украины готовит максимально подробное разъяснение для банков. В нем также планируют отобразить проблемы дерискинга и объяснить, в частности, что указанные в декларации НАПК наличные деньги не являются подтвержденным источником происхождения средств.

Детали НБУ должны сообщить подзнее.

Читайте также Совет по финмониторингу одобрил оценку рисков на следующие три года

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект № 16051, который, в частности, предусматривает изменения в правила финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) после прекращения ими выполнения публичных функций. Новый документ должен исправить положение закона № 15111-д о налогообложении доходов от цифровых платформ, ставшее одной из причин, по которым президент не подписал документ.

Документ предлагает установить, что усиленный финансовый мониторинг бывшего PEP должен занять не менее 12 месяцев после ухода с поста. После этого контроль не прекращается автоматически. Банк должен провести индивидуальную оценку рисков и, если риски, свойственные статусу PEP, сохраняются, продолжать усиленный финансовый мониторинг.