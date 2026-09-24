0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ готовит новые разъяснения банкам о происхождении денежных средств для залога

Казна и Политика
125
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Регулятор находится в диалоге с банками по мониторингу происхождения средств
Регулятор находится в диалоге с банками по мониторингу происхождения средств
Национальный банк Украины готовит разъяснения для банков о проверке происхождения денег, которые используются для внесения залога в уголовных производствах. В документе также планируется разъяснить вопрос обслуживания политически значимых лиц.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Банки обсудили проверку происхождения денег для залога

НБУ провел встречу с руководителями финансового мониторинга коммерческих банков. Среди прочего, участники обсудили внесение залогов и обслуживание политически значимых лиц (РЕР).
«Нацбанк собрал руководителей финмона коммерческих банков. Обсуждали среди прочего внесение залогов и обслуживание РЕР», — написала Василевская-Смаглюк.
Читайте также
По ее словам, регулятор находится в диалоге с банками по поводу мониторинга происхождения средств, которые используют для внесения залога в уголовных производствах. Наибольшее количество трудностей для работников финмониторинга в настоящее время создает желание залогодателей вносить залог наличными, поскольку в таком случае сложнее всего проследить происхождение средств.
Место для вашей рекламы

В НБУ обратили внимание на дробление залогов

Отдельно участники встречи обсудили так называемые «карусели» с дроблением залогов до 400 тыс. грн, то есть проведением операций ниже установленного порога, а также внесение средств из компаний-оболочек.
Национальный банк Украины готовит максимально подробное разъяснение для банков. В нем также планируют отобразить проблемы дерискинга и объяснить, в частности, что указанные в декларации НАПК наличные деньги не являются подтвержденным источником происхождения средств.
Детали НБУ должны сообщить подзнее.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект № 16051, который, в частности, предусматривает изменения в правила финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) после прекращения ими выполнения публичных функций. Новый документ должен исправить положение закона № 15111-д о налогообложении доходов от цифровых платформ, ставшее одной из причин, по которым президент не подписал документ.
Документ предлагает установить, что усиленный финансовый мониторинг бывшего PEP должен занять не менее 12 месяцев после ухода с поста. После этого контроль не прекращается автоматически. Банк должен провести индивидуальную оценку рисков и, если риски, свойственные статусу PEP, сохраняются, продолжать усиленный финансовый мониторинг.
После этого банк должен произвести индивидуальную оценку риска. Если риски, свойственные статусу PEP, сохраняются, усиленный контроль продолжается, пока банк не установит, что таких рисков больше нет. Оценку при этом необходимо повторять, по меньшей мере, раз в год.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки УкраиныФинансовый мониторинг
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems