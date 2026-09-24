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ГНС запустила дашборд для анализа туристического сбора

Казна и Политика
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У Дашборда есть четыре аналитические страницы: «Аналитика», «Динамика», «Таблица» и «Карта».
У Дашборда есть четыре аналитические страницы: «Аналитика», «Динамика», «Таблица» и «Карта».
Государственная налоговая служба запустила новый аналитический дашборд «Аналитика туристического сбора». Он позволяет анализировать не только общие показатели декларирования и уплаты сбора, но и детально рассматривать данные по областям и территориальным общинам.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Какие данные можно посмотреть

Новый инструмент позволяет быстро получить как общую картину по Украине, так и детализированную информацию по областям, территориальным общинам, типам плательщиков и видам экономической деятельности.
Данные охватывают 2024−2026 годы и дают возможность проанализировать:
  • суммы задекларированного и фактически уплаченного туристического сбора;
  • количество налоговых агентов и объектов размещения;
  • количество суток размещения туристов;
  • ставки туристического сбора;
  • показатели внутреннего и въездного туризма;
  • распределение показателей по юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям.
Данные можно сравнивать в динамике, в частности, по кварталам, а также анализировать в разрезе областей и территориальных общин.
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Четыре страницы дашборда

У Дашборда есть четыре аналитические страницы: «Аналитика», «Динамика», «Таблица» и «Карта».
На странице «Аналитика» представлены основные итоговые показатели по декларированию и уплате туристического сбора, количеству налоговых агентов, объектов размещения и суток пребывания туристов.
Раздел «Динамика» показывает изменения показателей во времени и позволяет сравнивать объемы задекларированного сбора, фактическую уплату и количество суток размещения по кварталам.
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В разделе «Таблица» доступна подробная информация по областям и территориальным общинам. В частности, можно посмотреть количество налоговых агентов, показатели внутреннего и въездного туризма, ставки сбора, а также задекларированные и уплаченные суммы.
Страница «Карта» отображает географическое распределение показателей по Украине и позволяет сравнивать регионы по сумме оплаченного туристического сбора или количеству суток размещения.

Для кого может быть полезен дашборд

Для органов местного самоуправления дашборд может послужить практическим источником аналитической информации, чтобы оценить поступление туристического сбора, сравнить показатели общин и планировать доходы местных бюджетов.
Для представителей туристической отрасли и общественности открытые данные позволяют оценивать развитие туристической сферы и ее влияние на финансовые ресурсы территорий.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Государственная налоговая служба Украины подготовила практическое руководство для украинских и иностранных инвесторов, которые уже ведут бизнес в Украине или только планируют выйти на украинский рынок. «Налоговый справочник инвестора «содержит основную информацию о налоговой системе Украины.
По материалам:
Finance.ua
ГНСНалоги
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