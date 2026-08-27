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ГНС показала новую концепцию Электронного кабинета для предпринимателей — детали

Казна и Политика
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ГНС показала новую концепцию Электронного кабинета для предпринимателей — детали
ГНС показала новую концепцию Электронного кабинета для предпринимателей — детали
Государственная налоговая служба Украины представила концепцию обновления Электронного кабинета налогоплательщика для физических лиц — предпринимателей.
Об этом пишет ГНС.
В настоящее время Электронным кабинетом пользуются более 5,4 миллионов налогоплательщиков. За годы его функционал постоянно расширялся, однако вместе с количеством сервисов усложнялись структура, навигация и поиск необходимой информации.
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«Мы последовательно переходим к модели Налоговая как сервис, в центре которой — потребности плательщика. Наша цель — изменить саму логику взаимодействия с налоговой: от сложных процедур и необходимости самостоятельно искать ответы — до понятного, предполагаемого и проактивного сервиса.
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Обновленный Электронный кабинет должен стать единственным персонализированным цифровым пространством, которое помогает плательщику своевременно и без лишних усилий выполнять налоговые обязанности", — подчеркнул заместитель Председателя ГНС по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации (CDTO) Игорь Панченко.

Что предполагает концепция обновленного Кабинета:

Вся важная информация на главном экране. Пользователь сразу будет видеть, есть ли налоговый долг, какие отчеты необходимо предоставить, что требует внимания и какие важные даты приближаются.
Персонализированный интерфейс. Кабинет будет адаптироваться к потребностям конкретного пользователя — гражданина, ФЛП или бухгалтера, работающего с несколькими предприятиями или предпринимателями.
Меньше ручного заполнения. Сведения, уже содержащиеся в информационных ресурсах ГНС, будут использоваться для автоматического предзаполнения. Плательщику не придется повторно вносить данные, которые у государства уже есть.
Понятный путь от обязательства до уплаты. Кабинет будет показывать сумму и позволит выбрать удобный способ оплаты: воспользоваться одной из предложенных платежных систем, оплатить через Apple Pay или Google Pay или через QR-код НБУ для оплаты через свой банк.
Полноценная работа со смартфоном. Основные налоговые операции можно также выполнять с мобильного устройства.
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Обновленный интерфейс электронного кабинета создается вместе с плательщиками. Привлечение предпринимателей, бухгалтеров и экспертов позволяет проверять решения на реальных пользовательских сценариях и усовершенствовать их до начала технической реализации.
Ранее Государственная налоговая служба и Государственная пограничная служба Украины ввели автоматический обмен информацией о пересечении границы гражданами и транспортом.
Также писали, что плательщики НДС не обязаны начислять налоговые обязательства на товары, приобретенные для использования в налогооблагаемых операциях, но во время военного или чрезвычайного положения были уничтожены или потеряны ввиду обстоятельств непреодолимой силы.
По материалам:
Finance.ua
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