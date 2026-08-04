ДПС и пограничники автоматизировали обмен данными: что это значит Сегодня 08:32

Государственная налоговая служба и Государственная пограничная служба Украины ввели автоматический обмен информацией о пересечении границы гражданами и транспортом.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

«Автоматизированный доступ — это не про новые проверки, ограничения или дополнительные полномочия. Правила пересечения государственной границы также не меняются. Но теперь ГНС сможет еще быстрее выявлять фиктивные операции, схемы „серого“ импорта или экспорта, схемы уклонения от налогообложения, точнее определять налоговое резидентство. По сути, будем эффективнее противодействовать теневой экономике», — рассказала глава ГНС Леся Карнаух.

Как работал обмен информацией раньше

Ранее налоговая спрашивала данные через письма. Пограничникам приходилось вручную прорабатывать каждое письмо и готовить ответы.

Теперь процесс автоматизирован. Работник ДПС формирует запрос в электронной форме, а система автоматически создает ответ в считанные секунды без привлечения работников к ручной проработке.

Для чего ДПС нужны эти данные

Информация о пересечении границы будет использоваться налоговой в совокупности с другими данными, в частности для:

определения налогового резидентства. Проверки статуса физических лиц, в частности пребывания в Украине более 183 дней в течение года, для точного расчета налоговых обязательств и избежания двойного налогообложения;

предотвращения фиктивных операций. Выявление случаев, когда финансово-хозяйственные документы или отчетность предприятия подписывает руководитель, который на дату подписания фактически находился за пределами Украины.

Как будут защищать информацию

Защищенный канал связи. Обмен будет проходить на центральном уровне через Национальную систему конфиденциальной связи:

Точечные запросы. Каждый запрос будет формироваться исключительно по одному лицу или одному транспортному средству при наличии четкого правового основания. Персонализированный доступ. Каждый запрос будет подписываться квалифицированной электронной подписью (КЭП) конкретного должностного лица ГНС ​​с наложением электронной отметки времени.

Полный аудит. Все действия пользователей будут фиксироваться в электронных журналах аудита, исключающих несанкционированный или анонимный просмотр информации.



Такое взаимодействие не изменяет правила или продолжительности пересечения государственной границы. Обмен данными осуществляется исключительно в пределах внутренней аналитической работы. Наличие налоговых вопросов или задолженности не является основанием ограничения права выезда за границу. Такое решение по-прежнему принимается исключительно судом в порядке, определенном законом.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Бюро экономической безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой и Главным сервисным центром МВД запустило аналитический инструмент для выявления схем уклонения от уплаты налогов при импорте и продаже автомобилей.

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