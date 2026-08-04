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Какие области имеют наибольшие доходы от налогов на имущество (инфографика)

Казна и Политика
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Банкноты украинской гривны
Банкноты украинской гривны
За первое полугодие 2026 года украинцы уже уплатили налоги на имущество более чем на 30,2 млрд грн, а по итогам 2025 года местные бюджеты получили 58,4 млрд грн.
Наибольшие поступления традиционно обеспечивают несколько регионов, в то время как в прифронтовых областях они продолжают сокращаться.

Какие регионы получают наибольшее количество налога на имущество

По итогам 2025 года наибольшие поступления от налога на имущество зафиксировали в Днепропетровской области — 9,3 млрд грн. Регион опередил Киев, получивший 9 млрд грн от платы за землю, налога на недвижимость и транспортного налога.
В тройку лидеров также вошла Одесская область с показателем 5,25 млрд грн. Четвертое место заняла Львовская область, где поступления составили 4,43 млрд грн.
Какие области имеют наибольшие доходы от налогов на имущество (инфографика)
Более 2 млрд грн в местные бюджеты получили также:
  • Киевская область — 3,94 млрд грн;
  • Полтавская область — 2,64 млрд грн;
  • Винницкая область — 2,32 млрд грн.
В целом Киев и шесть областей обеспечили более 60% всех поступлений от налога на имущество, в прошлом году достигших 58,38 млрд грн.

Где наибольший рост

Наиболее динамично доходы от налога на имущество за 2021−2025 годы росли в западных регионах.
Лидером стала Львовская область, где поступления увеличились на 132,7%. В регионы, более чем вдвое нарастившие доходы, также вошли:
  • Тернопольская область — +113,4%;
  • Черновицкая область — +113,3%;
  • Закарпатская область — +109,4%.
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Высокие темпы роста также продемонстрировали Винницкая (+86%), Ровенская (+83,8%), Киевская (+78,9%) и Ивано-Франковская (+76,9%) области.
В то же время в большинстве других регионов прирост не превысил 65%. С учетом инфляции и девальвации гривны это свидетельствует о фактической стагнации или даже реальном сокращении доходов.

В прифронтовых регионах поступления продолжают падать

Единственными регионами, где поступления от налога на имущество сократились даже в номинальном измерении, остаются области, наиболее пострадавшие от боевых действий.
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По итогам 2025 года ситуация выглядит следующим образом:
  • Запорожская область — 1,5 млрд грн (-24%);
  • Харьковская область — 1,68 млрд грн (-49,4%);
  • Донецкая область — 214 млн грн (-85%);
  • Херсонская область — 62 млн грн (-92,3%);
  • Луганская область — нулевые поступления.
Такое сокращение объясняется последствиями войны, оккупацией части территорий, разрушением недвижимости и значительным снижением экономической активности в этих регионах.
По материалам:
Слово і Діло
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