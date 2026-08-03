В столице из-за жары ввели ограничения для транспорта

Как пояснили правоохранители, ограничения ввели из-за жары для сохранения дорожного покрытия.
Движение запрещено для грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, если температура воздуха составляет +28°C и более.
В патрульной полиции отметили, что водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог, а также у объектов дорожного сервиса.
Правоохранители добавили, что об отмене временных ограничений сообщат отдельно в своем Telegram-канале.