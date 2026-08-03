В столице из-за жары ввели ограничения для транспорта Сегодня 18:12 — Казна и Политика

В столице из-за жары ввели ограничения для транспорта

В понедельник, 3 августа, в Киеве ввели ограничение движения для грузового транспорта. Запрет будет действовать, пока температура воздуха превышает установленный уровень.

Как пояснили правоохранители, ограничения ввели из-за жары для сохранения дорожного покрытия.

Движение запрещено для грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, если температура воздуха составляет +28°C и более.

В патрульной полиции отметили, что водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог, а также у объектов дорожного сервиса.

Правоохранители добавили, что об отмене временных ограничений сообщат отдельно в своем Telegram-канале.

УНІАН По материалам:

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