Пенсионный фонд профинансировал выплаты на 90,2 млрд грн в июле
Пенсионный фонд Украины в июле направил на пенсионные, социальные выплаты, а также субсидии в 90,2 млрд грн.
В июле профинансировано:
- на пенсионные выплаты — 74,4 млрд. грн.;
- на жилищные субсидии и льготы — 1,4 млрд. грн.;
- на страховые выплаты — 3,4 млрд грн, в том числе на оплату больничных — 2 млрд грн;
- на социальные пособия и другие выплаты — 11 млрд. грн.
В июле предоставлено 1426,8 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Финансирование выплат за август планируется начать сегодня, 3 августа.
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