Пенсионный фонд профинансировал выплаты на 90,2 млрд грн в июле Сегодня 16:23 — Казна и Политика

Пенсионный фонд профинансировал выплаты на 90,2 млрд грн в июле

Пенсионный фонд Украины в июле направил на пенсионные, социальные выплаты, а также субсидии в 90,2 млрд грн.

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В июле профинансировано:

на пенсионные выплаты — 74,4 млрд. грн.;

на жилищные субсидии и льготы — 1,4 млрд. грн.;

на страховые выплаты — 3,4 млрд грн, в том числе на оплату больничных — 2 млрд грн;

на социальные пособия и другие выплаты — 11 млрд. грн.

В июле предоставлено 1426,8 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

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Финансирование выплат за август планируется начать сегодня, 3 августа.

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