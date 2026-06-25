Пенсия для государственных служащих: кто и когда получает Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Пенсия для государственных служащих: кто и когда получает

Пенсионное обеспечение государственных служащих регулируется положениями Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» согласно статье 90 Закона Украины «О государственной службе».

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Когда назначают пенсию

В то же время пунктами 10 и 12 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889 предусмотрено право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины от 16.12.1993 № 3723-XII «О государственной службе», согласно которой пенсия назначается, если по состоянию на0.

— у человека не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенным статьей 25 Закона № 3723-XII и нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины, а также занимала должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016;

у человека не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенным статьей 25 Закона № 3723-XII и актами Кабинета Министров Украины, независимо от того, занимала ли она должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016.

В соответствии с Порядком назначения пенсий некоторым категориям лиц, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14.09.2016 № 622, право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона № 3723-XII при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в первом минимальном размере, предусмотренного абзацем первым части первой 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и необходимого стажа государственной службы, имеют:

мужчины, достигшие возраста 62 года;

женщины, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Когда назначается

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения соответствующего права в размере 60% заработной платы.

В расчетную базу включаются все виды выплат, по которым уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Для лиц, которые на момент обращения не занимают должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из заработной платы государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2024 № 823 «О внесении изменений в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц» внесены изменения в Порядок № 622 (применяется с 01.01.2024).

В частности, определена процедура назначения пенсий государственным служащим, которые с 1 января 2024 года работали в государственных органах, осуществивших классификацию должностей государственной службы, а также тем, кто не был переведен на должности в соответствии с новым штатным расписанием или уволился до этой даты.

С учетом внесенных изменений были утверждены обновленные формы справок о составных заработных платах, необходимых для назначения пенсии государственным служащим (приложения 1−6 к Порядку № 622).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.