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Киев получил еще три пожарных автомобиля от Брюсселя — детали

Казна и Политика
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Киев получил еще три пожарных автомобиля от Брюсселя — детали
Киев получил еще три пожарных автомобиля от Брюсселя — детали
Киев получил еще 3 пожарных автомобиля от Брюссельской столичной службы пожарной охраны и экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Во время полномасштабной войны, когда нашему городу важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, эта помощь позволит спасать больше жизней, в частности во время вражеских атак.
«Благодарю мэрии Брюсселя, мэру Филиппу Клозу, президенту Брюссельского столичного региона Борису Дилльесу, Службе пожарной охраны и экстренной медицинской помощи (SIAMU), президенту Фонда Сен-Пьер Ролану Кракко и руководительнице отдела экономических и международных сетей мэрии Брюсселя Мари-Франс Ботт, которая возглавила делегацию, за сегодняшнюю и всю предыдущую поддержку Киева», — пишет он.
Киев получил еще три пожарных автомобиля от Брюсселя — детали
Брюссель передал Киеву кареты скорой помощи, пожарные автомобили, генераторы, медицинское и реабилитационное оборудование для киевских больниц, помощь для хранения экспонатов музея Ивана Гончара.
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Ранее писали, что Киев создает дублирующую систему тепло- и энергоснабжения, стоимость которой оценивается в 30−60 млрд грн. Для реализации этого проекта столица рассчитывает на финансовую поддержку государства.
По словам Кличко, общая стоимость создания альтернативных источников теплоснабжения превышает 60 млрд. грн. В то же время, после анализа первоочередных потребностей и возможностей реализации проекта город определил минимально необходимый объем финансирования на уровне около 30 млрд грн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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