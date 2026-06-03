Киеву требуется до 60 млрд грн на резервную систему теплоснабжения — Кличко Сегодня 05:37 — Энергетика

Киев создает дублирующую систему тепло- и энергоснабжения, стоимость которой оценивается в 30−60 млрд грн. Для реализации этого проекта столица рассчитывает на финансовую поддержку государства.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

Требуется более 60 млрд грн

По словам Кличко, общая стоимость создания альтернативных источников теплоснабжения превышает 60 млрд. грн. В то же время, после анализа первоочередных потребностей и возможностей реализации проекта город определил минимально необходимый объем финансирования на уровне около 30 млрд грн.

«Мы посмотрели реальные цифры и возможность использовать эти средства для закупки оборудования и запуска системы. Это примерно 30 млрд. грн. Половину берет на себя государство, половину — город Киев. Мы постоянно проводим совещания с правительством и хотим получить не декларации, а четкие гарантии относительно того, какие объекты будет финансировать государство и будут ли они готовы к работе уже этой зимой», — сказал мэр столицы.

Киев готовится к возможным рискам для энергосистемы

Кличко напомнил, что в Киеве работает одна из самых больших систем централизованного теплоснабжения в Европе.

По его словам, город должен в течение четырех месяцев не только восстановить поврежденную инфраструктуру, но и создать резервную систему на случай разрушения централизованного теплоснабжения.

«Создание новой мощной системы когенерации через несколько месяцев является очень сложной задачей. В то же время, это необходимо делать, и Киев уже реализует меры по усилению энергетической устойчивости. Но для этого нужно много ресурсов. В частности, люди. Людей у ​​нас очень не хватает», — отметил он.

Город рассчитывает на поддержку государства

По словам Кличко, 70−80% бюджета Киева идет на зарплаты медиков, педагогов, коммунальщиков.

Кроме того, государство забирает 60% НДФЛ, не компенсирует общинам разницу в тарифах на тепло и расходы на льготный проезд, а в прошлом году изъяло из бюджета города 8 млрд грн. Поэтому столица не сможет самостоятельно построить альтернативную систему тепло- и энергоснабжения.

«На прошлом заседании Киевсовета мы приняли обращение к Кабмину и ВР по поводу финансовой поддержки плана устойчивости города, чтобы формализовать наши договоренности. Надеемся, что государство будет их придерживаться. Мы, кстати, 1 млрд 250 млн грн уже предоставили Агентству восстановления. И обратились в финансовые учреждения по финансированию. Более 15 млрд грн мы выделяем на систему теплоснабжения и восстановления сейчас в Киеве для подготовки к следующему отопительному сезону», — рассказал он.

НВ По материалам:

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