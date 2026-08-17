Правительство изменило правила государственных гарантий для малого и среднего бизнеса Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Правительство усовершенствовало порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе для микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министерство проанализировало эффективность программы за 2020−2025 годы, в частности, качество кредитного портфеля и соотношение объемов поддержки предприятий ММСП с расходами госбюджета на выполнение гарантийных обязательств.

По результатам анализа Минфин детализировал требования к заемщикам и кредитам, которые могут включаться в портфель.

Что меняется для банков и заемщиков

Обновленный порядок предусматривает несколько изменений.

Уточнены требования к кредитам. Дополнены критерии, которым должен соответствовать кредит для его первого включения в портфель.

Введены ограничения для ответственного кредитования. Определен период, в течение которого заемщик не сможет претендовать на новые государственные гарантии, если по его предыдущему кредиту последовал гарантийный случай.

Читайте также Минэкономики готовит льготные кредиты под 10% для крупного бизнеса

Детализирован порядок действий банков. Определен алгоритм формирования и сопровождения портфелей по программам 50/70 и 80/80, если расчетный объем гарантий по одной из них превышает установленный предельный показатель.

Также уточнен перечень документов, которые банк-кредитор должен прилагать к требованию об уплате по государственной гарантии.

Читайте также НБУ упростил реструктуризацию долгов для бизнеса: что изменилось

Урегулированы расчеты с государственным бюджетом. Определен порядок возврата средств в бюджет, если банк взыскал просроченную задолженность или задолженность заемщика была реструктуризирована.

Государственные гарантии и дальше будут предоставляться в пределах лимитов, определенных законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Как работает программа государственных гарантий

Программа государственных гарантий на портфельной основе начала работу в конце 2020 года. Ее цель — помочь украинскому микро-, малому и среднему бизнесу получать банковские кредиты без необходимости предоставлять залог на 100% их стоимости.

Государство берет на себя покрытие до 80% от суммы кредита.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.