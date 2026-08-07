НБУ упростил реструктуризацию долгов для бизнеса: что изменилось Сегодня 19:00 — Казна и Политика

НБУ изменил правила кредитования бизнеса

Национальный банк Украины ввел ряд мер по сохранению доступа к финансированию предприятий стратегически важных секторов экономики, в частности агропромышленного комплекса. Решения должны помочь бизнесу преодолеть временные финансовые трудности, вызванные войной, и продолжить обслуживание долгов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Меры разработаны с учетом ухудшения ситуации с безопасностью из-за военных действий и систематических атак россии на объекты критической инфраструктуры.

Банкам разрешили не признавать дефолт после краткосрочной реструктуризации

Изменениями правил работы банков в период военного положения предусмотрена возможность не признавать дефолт должника в случае краткосрочной реструктуризации долга сроком до одного года.

Речь идет о реструктуризации, вызванных финансовыми трудностями из-за широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Послабление будет применяться к реструктуризациям, осуществленным в период с 1 июля 2026 года по 1 сентября 2027 года.

В банке должны быть основания полагать, что должник сможет преодолеть временные трудности и возобновить обслуживание задолженности.

Для аграрного бизнеса изменили правила оценки залога

Из-за нарушения логистических цепей экспорта продукции агропромышленного комплекса может ухудшаться ликвидность предприятий этого сектора. Поэтому НБУ до 1 сентября 2027 ввел особенности учета аграрной продукции как залога.

В частности, предусмотрено:

увеличение коэффициента ликвидности залога такой продукции с 0,4 до 0,75;

право банков определять стоимость залога продукции в соответствии с ее фактическими остатками, образовавшимися по состоянию на дату расчета кредитного риска;

увеличение общего срока действия кредитного договора с таким залогом с 12 до 18 месяцев.

Эти изменения должны создать условия для увеличения доступного финансирования предприятий агропромышленного комплекса и привлечения дополнительных кредитных ресурсов.

Денежные средства можно будет направлять на покрытие временных потребностей в оборотном капитале, расходы на хранение продукции и использование альтернативных логистических маршрутов. Это также должно помочь обеспечить непрерывность производственного цикла в последующих периодах.

НБУ изменил подходы к гарантийным инструментам

Изменениями в положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям НБУ ввел единые подходы к учету гарантийных инструментов на портфельной основе.

Они предусматривают два уровня покрытия, а также частичное возмещение гаранту средств, полученных от взыскания иного обеспечения, кроме гарантии.

Подготовку этих изменений НБУ прорабатывал с международными партнерами для содействия более широкому использованию таких инструментов, в частности, предусмотренных программой финансовой поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility.

Уточнены правила определения просрочки по кредитам физлиц

Национальный банк уточнил требования к определению количества дней просрочки по кредиту должника-физического лица, частичное или полное погашение которого произошло за счет кредита овердрафт/кредитной карты.

Такие уточнения основаны на надзорном анализе практик банков и обеспечат применение единых подходов к определению количества дней просрочки долга.

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