НБУ назвал объем международной помощи Украине на три года Сегодня 08:04 — Казна и Политика

Дефицит государственного бюджета без учета грантов в доходах по итогам 2026 года составит около 35% ВВП. В дальнейшем он будет постепенно сокращаться: до 26% ВВП в 2027 году и 15% ВВП в 2028 году.

Об этом свидетельствует июльский Инфляционный отчет Национального банка.

В то же время бюджетные дефициты будут оставаться значительными из-за необходимости поддерживать высокий уровень обороноспособности, модернизировать оборонно-промышленный комплекс, а также восстанавливать и обновлять инфраструктуру с учетом требований безопасности.

Международная помощь будет оставаться основным источником финансирования

Ключевым источником финансирования дефицита бюджета будет международная помощь.

НБУ прогнозирует, что общий объем международной поддержки, включая косвенное бюджетное финансирование, в 2026 году составит $87 млрд, в 2027 году — $59 млрд, а в 2028 году — $33 млрд.

Это позволит нарастить международные резервы до $70−74 млрд в 2026—2028 годах.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в Украине до 10% в 2026 году, тогда как реальный ВВП вырастет всего на 1,8%. В то же время дефицит бюджета без учета грантов может составить около 35% ВВП, а объем международной поддержки — $87 млрд.

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика Украины вырастет на 1,8%. Обстрелы предприятий и логистической инфраструктуры будут существенно ограничивать внутреннее производство и сдерживать инвестиционную активность.

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