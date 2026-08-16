НБУ назвал объем международной помощи Украине на три года

В то же время бюджетные дефициты будут оставаться значительными из-за необходимости поддерживать высокий уровень обороноспособности, модернизировать оборонно-промышленный комплекс, а также восстанавливать и обновлять инфраструктуру с учетом требований безопасности.
Международная помощь будет оставаться основным источником финансирования
Ключевым источником финансирования дефицита бюджета будет международная помощь.
НБУ прогнозирует, что общий объем международной поддержки, включая косвенное бюджетное финансирование, в 2026 году составит $87 млрд, в 2027 году — $59 млрд, а в 2028 году — $33 млрд.
Это позволит нарастить международные резервы до $70−74 млрд в 2026—2028 годах.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в Украине до 10% в 2026 году, тогда как реальный ВВП вырастет всего на 1,8%. В то же время дефицит бюджета без учета грантов может составить около 35% ВВП, а объем международной поддержки — $87 млрд.
По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика Украины вырастет на 1,8%. Обстрелы предприятий и логистической инфраструктуры будут существенно ограничивать внутреннее производство и сдерживать инвестиционную активность.