Развитие публично-частного партнерства: что поменяли Сегодня 14:12 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины принял решение, которым устанавливает четкие правила подготовки проектов публично-частного партнерства (ППП), упрощает подготовку небольших проектов ППП и унифицирует подходы к подготовке проектов ППП и публичных инвестиций.

Принятый документ предусматривает:

понятные и унифицированые подходы к подготовке, оценке, отбору и реализации проектов ППП и концессии.

для проектов стоимостью до 5,5 млн евро вводится упрощенный подход к подготовке

подготовка проектов ППП интегрируется в общую систему управления публичными инвестициями — это означает единые принципы планирования, оценки, приоритизации и отбора проектов.

В частности, создана возможность реализовывать проекты, которые сложно профинансировать только из бюджета — ППП позволяет привлекать частные ресурсы и распределять риски между сторонами. Это дает больше возможностей для развития территорий.

Также новый подход будет способствовать более быстрой реализации проектов по модернизации критически важной инфраструктуры, эффективному привлечению европейских и международных инвестиционных инструментов.

Кроме того, принятое постановление вносит изменения в постановление от 28 февраля 2025 г. № 527 «Некоторые вопросы управления публичными инвестициями». Цель — сделать процедуры подготовки, оценки и реализации публичных инвестиционных проектов и программ более последовательными и прозрачными, а требования к их подготовке более четкими в зависимости от масштаба и сложности проекта.

Изменения предполагают:

усовершенствование подготовки и оценки публичных инвестиционных проектов — обновление требований к предварительному инвестиционному и инвестиционному ТЭО, отраслевой и экспертной оценке, а также определение готовности проекта к реализации;

интеграцию оценки возможности ППП в подготовку публичных инвестиционных проектов — при оценке будет определяться возможность и целесообразность привлечения частного партнера;

формирование единых проектных портфелей государственного, регионального и местного уровней с возможностью их актуализации в течение жизненного цикла проектов;

более четкое определение ролей и ответственности участников подготовки и реализации публичных инвестиционных проектов и программ;

возможность корректировки проектов и программ в течение их жизненного цикла с повторной оценкой при существенных изменениях;

усиление планирования, мониторинга и оценки результатов реализации публичных инвестиционных проектов и программ;

защита чувствительной информации — для проектов, раскрытие данных о которых может создавать риски для критической инфраструктуры, кибербезопасности или национальной безопасности, устанавливаются соответствующие ограничения доступа и публикации.

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