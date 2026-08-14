Развитие публично-частного партнерства: что поменяли
Принятый документ предусматривает:
- понятные и унифицированые подходы к подготовке, оценке, отбору и реализации проектов ППП и концессии.
- для проектов стоимостью до 5,5 млн евро вводится упрощенный подход к подготовке
- подготовка проектов ППП интегрируется в общую систему управления публичными инвестициями — это означает единые принципы планирования, оценки, приоритизации и отбора проектов.
Изменения предполагают:
- усовершенствование подготовки и оценки публичных инвестиционных проектов — обновление требований к предварительному инвестиционному и инвестиционному ТЭО, отраслевой и экспертной оценке, а также определение готовности проекта к реализации;
- интеграцию оценки возможности ППП в подготовку публичных инвестиционных проектов — при оценке будет определяться возможность и целесообразность привлечения частного партнера;
- формирование единых проектных портфелей государственного, регионального и местного уровней с возможностью их актуализации в течение жизненного цикла проектов;
- более четкое определение ролей и ответственности участников подготовки и реализации публичных инвестиционных проектов и программ;
- возможность корректировки проектов и программ в течение их жизненного цикла с повторной оценкой при существенных изменениях;
- усиление планирования, мониторинга и оценки результатов реализации публичных инвестиционных проектов и программ;
- защита чувствительной информации — для проектов, раскрытие данных о которых может создавать риски для критической инфраструктуры, кибербезопасности или национальной безопасности, устанавливаются соответствующие ограничения доступа и публикации.
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