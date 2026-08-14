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Развитие публично-частного партнерства: что поменяли

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины принял решение, которым устанавливает четкие правила подготовки проектов публично-частного партнерства (ППП), упрощает подготовку небольших проектов ППП и унифицирует подходы к подготовке проектов ППП и публичных инвестиций.

Принятый документ предусматривает:

  • понятные и унифицированые подходы к подготовке, оценке, отбору и реализации проектов ППП и концессии.
  • для проектов стоимостью до 5,5 млн евро вводится упрощенный подход к подготовке
  • подготовка проектов ППП интегрируется в общую систему управления публичными инвестициями — это означает единые принципы планирования, оценки, приоритизации и отбора проектов.
В частности, создана возможность реализовывать проекты, которые сложно профинансировать только из бюджета — ППП позволяет привлекать частные ресурсы и распределять риски между сторонами. Это дает больше возможностей для развития территорий.
Также новый подход будет способствовать более быстрой реализации проектов по модернизации критически важной инфраструктуры, эффективному привлечению европейских и международных инвестиционных инструментов.
Кроме того, принятое постановление вносит изменения в постановление от 28 февраля 2025 г. № 527 «Некоторые вопросы управления публичными инвестициями». Цель — сделать процедуры подготовки, оценки и реализации публичных инвестиционных проектов и программ более последовательными и прозрачными, а требования к их подготовке более четкими в зависимости от масштаба и сложности проекта.

Изменения предполагают:

  • усовершенствование подготовки и оценки публичных инвестиционных проектов — обновление требований к предварительному инвестиционному и инвестиционному ТЭО, отраслевой и экспертной оценке, а также определение готовности проекта к реализации;
  • интеграцию оценки возможности ППП в подготовку публичных инвестиционных проектов — при оценке будет определяться возможность и целесообразность привлечения частного партнера;
  • формирование единых проектных портфелей государственного, регионального и местного уровней с возможностью их актуализации в течение жизненного цикла проектов;
  • более четкое определение ролей и ответственности участников подготовки и реализации публичных инвестиционных проектов и программ;
  • возможность корректировки проектов и программ в течение их жизненного цикла с повторной оценкой при существенных изменениях;
  • усиление планирования, мониторинга и оценки результатов реализации публичных инвестиционных проектов и программ;
  • защита чувствительной информации — для проектов, раскрытие данных о которых может создавать риски для критической инфраструктуры, кибербезопасности или национальной безопасности, устанавливаются соответствующие ограничения доступа и публикации.
По материалам:
Finance.ua
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