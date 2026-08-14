У БЭБ осталась только четверть руководящего состава после проведения аттестации Сегодня 09:44 — Казна и Политика

По результатам первого этапа аттестации руководителей Бюро экономической безопасности только 12 человек прошли аттестацию — 74% руководящего состава органа перезагрузят и обновят.

Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

Всего аттестации подлежало 50 руководителей, из них 40 из центрального аппарата БЭБ, а 10 — из территориальных управлений.

После объявления аттестаций 28 руководителей уволились из органа: 21 из центрального аппарата и 7 из территориальных управлений.

Остальные — 22 человека — начали аттестацию. Ее успешно завершили 12 человек — все они из центрального аппарата БЭБ. Свергли аттестацию 9 работников, из которых 6 из центрального аппарата и 3 — из территориальных управлений.

Таким образом, ни один руководитель территориального управления БЭБ не дошел до конца аттестации — все либо уволились раньше, либо провалили аттестацию.

Сейчас идет второй этап аттестации. Из 915 работников проходной балл набрали 887 человек. То есть тестирование не прошли 28 или 3,1% работников.

Следующий этап — собеседования работников с комиссиями.

Економічна Правда По материалам:

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