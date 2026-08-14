У БЭБ осталась только четверть руководящего состава после проведения аттестации

Всего аттестации подлежало 50 руководителей, из них 40 из центрального аппарата БЭБ, а 10 — из территориальных управлений.
После объявления аттестаций 28 руководителей уволились из органа: 21 из центрального аппарата и 7 из территориальных управлений.
Остальные — 22 человека — начали аттестацию. Ее успешно завершили 12 человек — все они из центрального аппарата БЭБ. Свергли аттестацию 9 работников, из которых 6 из центрального аппарата и 3 — из территориальных управлений.
Таким образом, ни один руководитель территориального управления БЭБ не дошел до конца аттестации — все либо уволились раньше, либо провалили аттестацию.
Сейчас идет второй этап аттестации. Из 915 работников проходной балл набрали 887 человек. То есть тестирование не прошли 28 или 3,1% работников.
Следующий этап — собеседования работников с комиссиями.