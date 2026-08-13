Минобороны показал новый украинский бронеавтомобиль Сегодня 21:27 — Казна и Политика

Минобороны показал новый украинский бронеавтомобиль

Украинским военным стал доступен не только бронеавтомобиль MAC OWL «Сова», но и одноименный бронетранспортер — Министерство обороны кодифицировало новый OWL-APC (Armored Personnel Carrier) «Сова-БТР».

Он отличается жестким корпусом-монококком, технологиями виртуальной реальности, высокой защитой от мин в мире и универсальностью.

«Сову-БТР» изготовили на украинском предприятии, имеющем опыт изготовления бронетехники для жестких условий современной войны. В линейке изделий предприятия имеется упомянутый выше специальный бронеавтомобиль «Сова», который имеет самую высокую защиту от мин среди техники этого класса.

Какие преимущества имеет «Сова-БТР»

Этот бронетранспортер предназначен для перевозки личного состава подразделений силовых ведомств при выполнении задач по назначению, проведению боевых действий, огневой поддержке, учению, специальным операциям, патрулированию, ликвидации последствий стихийных, техногенных аварий и катастроф в сложных условиях.

В ходе испытаний бронеавтомобиль «Сова-БТР» подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и высокие возможности для выполнения широкого перечня военных задач.

«Сова-БТР» имеет ряд преимуществ перед другими бронетранспортерами:

компактность;

высокая мобильность благодаря колесной формуле 4×4;

больший запас хода;

более высокая максимальная скорость;

мало вес;

более низкие эксплуатационные расходы;

проще и дешевле обслуживания;

Кроме того, Сова-БТР имеет низкую заметность на поле боя.

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