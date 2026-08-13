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Минобороны показал новый украинский бронеавтомобиль

Казна и Политика
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Минобороны показал новый украинский бронеавтомобиль
Минобороны показал новый украинский бронеавтомобиль
Украинским военным стал доступен не только бронеавтомобиль MAC OWL «Сова», но и одноименный бронетранспортер — Министерство обороны кодифицировало новый OWL-APC (Armored Personnel Carrier) «Сова-БТР».
Он отличается жестким корпусом-монококком, технологиями виртуальной реальности, высокой защитой от мин в мире и универсальностью.
«Сову-БТР» изготовили на украинском предприятии, имеющем опыт изготовления бронетехники для жестких условий современной войны. В линейке изделий предприятия имеется упомянутый выше специальный бронеавтомобиль «Сова», который имеет самую высокую защиту от мин среди техники этого класса.

Какие преимущества имеет «Сова-БТР»

Этот бронетранспортер предназначен для перевозки личного состава подразделений силовых ведомств при выполнении задач по назначению, проведению боевых действий, огневой поддержке, учению, специальным операциям, патрулированию, ликвидации последствий стихийных, техногенных аварий и катастроф в сложных условиях.
В ходе испытаний бронеавтомобиль «Сова-БТР» подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и высокие возможности для выполнения широкого перечня военных задач.
«Сова-БТР» имеет ряд преимуществ перед другими бронетранспортерами:
  • компактность;
  • высокая мобильность благодаря колесной формуле 4×4;
  • больший запас хода;
  • более высокая максимальная скорость;
  • мало вес;
  • более низкие эксплуатационные расходы;
  • проще и дешевле обслуживания;
Кроме того, Сова-БТР имеет низкую заметность на поле боя.
По материалам:
Finance.ua
Армия
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