Финляндия выделяет 28,5 млн евро на электростанции для Украины Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Финляндия выделяет 28,5 млн евро на электростанции для Украины

Финляндия выделяет около 28,5 млн евро из фондов сотрудничества в области развития на восстановление энергетического сектора Украины, пострадавшего от войны, — речь идет о поставках электростанций.

Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии.

Украина самостоятельно финансирует оставшийся проект, а общая стоимость технологии электростанций составляет 46,5 млн евро.

Поставщиком избрана финская компания Wärtsilä Finland Oy. Электростанции производятся в Ваасе, что в то же время способствует развитию финской занятости, экспертизы и экспорта.

Украинская государственная энергетическая компания «Укрнафта» закупает электростанции для обеспечения электроснабжения страны. Надежное энергоснабжение жизненно важно, особенно зимой, когда российские удары по энергетической инфраструктуре усложняют повседневную жизнь украинцев.

По словам Министра внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, этот проект объединяет поддержку Украины со стороны Финляндии и сильные стороны финской технологии.

«Финляндия обладает энергетическим опытом мирового уровня, который необходим Украине для восстановления. Прекрасно, что финские технологии и финские работники принимают участие в укреплении энергетического обеспечения Украины. В то же время этот проект способствует развитию финского экспорта и занятости», — отметил Тавио.

Финансирование со стороны Финляндии предоставляется через финансовый инструмент «Финская инвестиционная поддержка для Украины» (FUIF). Его цель — поддержка государственных инвестиций Украины путем использования финских технологий, ноу-хау и услуг.

Финансирование Финляндии направляется на покрытие процентных расходов и погашение основной суммы инвестиционного кредита, полученного Украиной. Агентство экспортных гарантий Finnvera предоставляет 100-процентную гарантию по этому кредиту.

Економічна Правда По материалам:

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