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Украина договорилась об альтернативном пути экспорта со скидкой 50% - детали

Казна и Политика
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Украина договорилась об альтернативном пути экспорта со скидкой 50% - детали
Украина договорилась об альтернативном пути экспорта со скидкой 50% - детали
Украина получила 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки экспортной продукции по территории соседней Молдовы до конца года.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
«По итогам недавнего разговора с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном достигли договоренности о 50% скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов. Новый режим действует с 10 августа и до конца 2026 года», —
говорится в сообщении.

По мнению главы правительства, принятые договоренности станут еще одним практическим решением для украинских экспортеров в условиях российского террора в Черном море.
О том, что Киев и Кишинев рассматривают возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову, накануне писал Reuters.
Конечным пунктом для железнодорожных перевозок станет румынский порт Констанца. В свою очередь, Молдова требовала от Украины гарантий объемов украинского зерна, которое будет транспортироваться, указывают источники издания.
Транзитный железнодорожный коридор по Молдове может перевозить 4,5 миллиона метрических тонн ежегодно. По украинским оценкам рабочий коридор может обеспечить 10% экспорта страны. Молдова уже обеспечивала железнодорожные перевозки украинского зерна в 2022—2023 годах.
По материалам:
Finance.ua
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