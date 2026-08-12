Германия передала для ГСЧС новую технику

ГСЧС Украины получила от Германии очередную партию современной техники, оборудования и снаряжения.
Об этом пишет ГСЧС.
Что передали
Автомобили, роботизированные комплексы и оборудование, способные работать там, где пребывание спасателей слишком опасно.
Поступило более 20 единиц техники. Ее адресно передано в рамках проекта «Поддержка государственного и муниципального управления чрезвычайными ситуациями в Украине», реализуемого немецким обществом международного сотрудничества GIZ за финансирование правительства Германии.
В ходе церемонии передачи немецким партнерам также показали технику ГСЧС, поврежденную российскими атаками. Новое оборудование должно усилить возможности спасателей при пожарах, авариях, разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов.
Ранее НЭК «Укрэнерго» получила от Германии энергетического оборудования на 486 тысяч евро. Через Фонд поддержки энергетики Украины в четыре области Украины от Германии поступили 20 емкостных трансформаторов напряжения стоимостью 486 тысяч евро.
Оборудование будет использовано для замены трансформаторов, поврежденных в результате массированных российских атак. Его установка позволит повысить устойчивость объединенной энергосистемы Украины и обеспечить более надежное электроснабжение потребителей.