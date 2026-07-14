Германия предоставила Украине трансформаторы на 486 тыс. евро

Через Фонд поддержки энергетики Украины в четыре области Украины от Германии поступили 20 емкостных трансформаторов напряжения стоимостью 486 тысяч евро.
Оборудование будет использовано для замены трансформаторов, поврежденных в результате массированных российских атак. Его установка позволит повысить устойчивость объединенной энергосистемы Украины и обеспечить более надежное электроснабжение потребителей.
Емкие трансформаторы напряжения — это ключевые элементы функционирования высоковольтных подстанций.
Они снижают высокое системное напряжение до уровня, необходимого для измерения, защиты и управления энергообъектом, а также обеспечивают точное измерение показателей и поддерживают автоматизированное управление сетью.
Германия остается одним из крупнейших партнеров Украины по укреплению энергетической устойчивости, помогая восстанавливать критически важную инфраструктуру и поддерживать надежную работу украинской энергосистемы.