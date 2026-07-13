ЕС готовит план масштабной электрификации экономики из-за подорожания нефти и газа

Европейский Союз готовит пакет политик и механизмов финансирования, чтобы перевести больше отраслей экономики на электроэнергию вместо нефти и газа. Так в Брюсселе реагируют на энергетические последствия войны вокруг Ирана, из-за которой цены на нефть и газ в Европе резко выросли.
Об этом сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом документа Еврокомиссии.
Еврокомиссия готовит новый план электрификации
Еврокомиссия намерена обнародовать проект плана 17 июля. По данным ЕС, с конца февраля война вокруг Ирана увеличила счет Евросоюза за импорт нефти и газа примерно на 50 миллиардов евро.
Брюссель хочет установить минимальную долю электроэнергии в общем энергопотреблении ЕС до 2040 года. Конкретного показателя документ пока не содержит, потому что его еще дорабатывают.
Какие изменения предлагают в ЕС
Более быстрая электрификация будет означать переход от бензиновых и дизельных авто к электромобилям. Также речь идет о замене газовых котлов в домах тепловыми насосами и электрификацией промышленности — например, переходе на электрические печи.
В Еврокомиссии признают, что такой переход часто тормозят высокие первоначальные затраты на электрифицированные технологии. К примеру, электромобили дешевле в эксплуатации, чем бензиновые, но стоят дороже на старте.
Какие стимулы могут ввести
Еврокомиссия рассмотрит возможность сделать обязательной установку тепловых насосов в общественных зданиях в рамках обновления правил государственных закупок, а также усилить целевые показатели по закупке электромобилей государственными структурами.
Брюссель также предложит правительствам стран ЕС механизм снижения налога на добавленную стоимость (НДС) на домашние аккумуляторы, электромобили и тепловые насосы. Позже в этом году Еврокомиссия проведет аукцион по распределению финансирования для промышленных проектов, производящих тепло с помощью электроэнергии и возобновляемых источников.
Еще одно направление — постепенное упразднение субсидий на ископаемое топливо. Отмечается, что в Брюсселе считают, что это сделает электроэнергию более конкурентной, чем нефть и газ.