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НКРЭКУ одобрило повышение с 1 августа тарифа на передачу электроэнергии «Укрэнерго»

Энергетика
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НКРЭКУ одобрило повышение с 1 августа тарифа на передачу электроэнергии «Укрэнерго»
НКРЭКУ одобрило повышение с 1 августа тарифа на передачу электроэнергии «Укрэнерго»
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с 1 августа 2026 года на 25% до 928,45 грн/МВт*ч.
Такое решение было принято на заседании комиссии 7 июля, которое транслировалось онлайн.
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Национальная комиссия сообщила, что проект будет размещен на сайте для обсуждения с целью принятия окончательного решения.
Согласно проекту решения, для предприятий «зеленой» электрометаллургии тариф может возрасти на 27% — до 563,26 грн/МВт-час (без НДС).
В структуре нового тарифа составляющая во исполнение специальных обязанностей по поддержке производства электроэнергии по ВИЭ составит 365,19 грн/МВт-час.
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Отмечается, что проект постановления был одобрен с примечанием при устранении законодательной коллизии.
Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифа НЭК «Укрэнерго» на услуги оперативно-диспетчерского управления. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 30 июня.
Согласно решению НКРЭКУ, с 1 июля тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению возрастет на 7,8% — до 118,64 грн за МВт·ч без НДС. С 1 января 2026 года тариф на передачу составлял 742,91 грн/МВт-ч, тариф на диспетчеризацию — 110,03 грн/МВт-ч.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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