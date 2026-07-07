До конца 2027 года в Украине должно появиться 1505 МВт новых мощностей Сегодня 19:22 — Энергетика

До конца 2027 года в Украине должно появиться 1505 МВт новых мощностей

В Украине начался новый этап конкурса на строительство более 1,5 ГВт новых высокоманевренных генерирующих мощностей. Комиссия по проведению конкурса утвердила конкурсную документацию, после чего потенциальные инвесторы получили 20 дней для подачи предложений и замечаний к условиям участия.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Ожидаем, что весь планируемый объем мощностей будет введен в эксплуатацию до конца 2027 года. Это станет одним из ключевых элементов развития распределенной генерации и усиления энергетической безопасности Украины», — добавил Шмыгаль.

Конкурс охватывает более 1500 МВт новых мощностей

По словам Шмыгаля, комиссия официально утвердила правила и требования к участникам конкурса.

Проект предполагает ввод в эксплуатацию 1505 МВт новых высокоманевренных генерирующих мощностей. В конкурсе могут участвовать только новые установки, ранее не находившиеся в эксплуатации.

Новые энергетические объекты планируют построить в регионах с самым большим дефицитом мощностей. Речь идет о Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Киевской областях, а также о городе Киеве.

Требования к будущим объектам

Как отметил глава Минэнерго, каждый энергетический объект должен обладать гарантированной мощностью не менее 10 МВт.

Также установки должны быть оснащены вторым уровнем защиты, обеспечивать работу при отсутствии напряжения во внешней сети и иметь гарантированный срок эксплуатации не менее 20 лет или 100 тыс. часов работы.

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Шмыгаль сообщил, что государство обеспечит инвесторам механизм компенсации возможной разницы в цене электроэнергии в пиковые часы потребления — утром и вечером.

Кроме того, обрабатывается возможность страхования военных рисков при уничтожении или повреждении оборудования. Для этого планируется использовать механизм дерискинга, разработанный Секретариатом Энергетического Сообщества.

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