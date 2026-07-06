Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ увеличить добычу Сегодня 17:13 — Энергетика

В понедельник мировые цены на нефть несколько снизились после того, как страны ОПЕК договорились с августа увеличить целевые объемы добычи.

Об этом сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 34 цента (0,47%) до 71,78 доллара за баррель после роста на 0,45% в пятницу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 20 центов (0,29%), до 68,49 доллара за баррель.

На прошлой неделе цены на оба контракта почти не изменились после нескольких недель преимущественного снижения. Инвесторы внимательно следили за развитием отношений между США и Ираном, а также за возобновлением экспорта нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив.

«После длительных выходных в США трейдеры занимают выжидательную позицию и ждут, будут ли отношения между США и Ираном на этой неделе дружественными или обострятся», — отметил главный аналитик рынка компании KCM Trade Тим Ватерер.

В воскресенье ОПЕК и его союзники, включая россию, согласились увеличить плановые объемы добычи на 188 тыс. баррелей в сутки, начиная с августа. Это дополнит аналогичные повышения в июне и июле. В то же время фактическое наращивание добычи до сих пор было ограничено из-за перебоев с экспортом, вызванных войной между Ираном и Израилем, которая негативно повлияла на судоходство через Ормузский пролив. Это усложнило поставки нефти для ключевых производителей ОПЕК, в частности, Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака.

В настоящее время страны-члены ОПЕК из Персидского залива начали возобновлять поставки, прекращенные во время войны с Ираном, и увеличивают экспорт. По данным опроса Reuters, добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 3,3 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем — до 19,43 млн баррелей в сутки, восстановившись после самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

Укрінформ По материалам:

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