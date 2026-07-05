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Грозит ли Украине дефицит горючего: ответ Минэкономики

Энергетика
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В Украине не прогнозируют дефицит топлива
В Украине не прогнозируют дефицит топлива, Фото: magnific
Сейчас украинский рынок обеспечен необходимыми объемами горючего, так что дефицита не наблюдается.
Об этом министр экономики Алексей Соболев рассказал, выступая на часе вопросов к правительству, пишет «УНИАН».

Есть ли риск нехватки горючего

«По состоянию на сегодняшний день дефицита горючего для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортный ресурс контрактуется, логистика работает», — отметил министр.
По его словам, аналогичная задача обеспечения населения горючим стояла перед правительством и во время войны США и Израиля против Ирана. Тогда были приняты ряд необходимых мер, которые позволили избежать дефицита горючего и не допустить развития кризисной ситуации.
Он отметил, что правительство во взаимодействии с областными военными администрациями и участниками рынка постоянно мониторит ситуацию и координирует дальнейшие действия.
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«Консультации проходят ежедневно, для того чтобы в разных регионах наработать разнообразные модели, которые помогут нам получить это горючее в регионах, его распределение, защитить АЗС и работать, или, например, производить подвоз топлива с колес без накопления ресурса на месте. Эти дискуссии сейчас ведутся с рынком», — говорит Соболев.
Также он сообщил, что правительство вместе с представителями рынка прорабатывает механизм страхования или создания совместного фонда.
Предполагается, что он позволит компенсировать расходы или финансировать отдельные меры, необходимые для обеспечения стабильной работы топливного рынка.
Ранее Finance.ua писал, что май 2026 года продемонстрировал высокую чувствительность украинского авторынка к изменениям стоимости горючего. После того, как дизельное топливо подорожало до 86 грн за литр, а бензин А-95 подешевел до 76 грн за литр, покупатели начали активнее выбирать бензиновые автомобили.
По материалам:
УНІАН
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