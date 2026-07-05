Грозит ли Украине дефицит горючего: ответ Минэкономики Сегодня 08:08 — Энергетика

В Украине не прогнозируют дефицит топлива, Фото: magnific

Сейчас украинский рынок обеспечен необходимыми объемами горючего, так что дефицита не наблюдается.

Об этом министр экономики Алексей Соболев рассказал, выступая на часе вопросов к правительству, пишет «УНИАН».

Есть ли риск нехватки горючего

«По состоянию на сегодняшний день дефицита горючего для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортный ресурс контрактуется, логистика работает», — отметил министр.

По его словам, аналогичная задача обеспечения населения горючим стояла перед правительством и во время войны США и Израиля против Ирана. Тогда были приняты ряд необходимых мер, которые позволили избежать дефицита горючего и не допустить развития кризисной ситуации.

Он отметил, что правительство во взаимодействии с областными военными администрациями и участниками рынка постоянно мониторит ситуацию и координирует дальнейшие действия.

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«Консультации проходят ежедневно, для того чтобы в разных регионах наработать разнообразные модели, которые помогут нам получить это горючее в регионах, его распределение, защитить АЗС и работать, или, например, производить подвоз топлива с колес без накопления ресурса на месте. Эти дискуссии сейчас ведутся с рынком», — говорит Соболев.

Также он сообщил, что правительство вместе с представителями рынка прорабатывает механизм страхования или создания совместного фонда.

Предполагается, что он позволит компенсировать расходы или финансировать отдельные меры, необходимые для обеспечения стабильной работы топливного рынка.

Ранее Finance.ua писал , что май 2026 года продемонстрировал высокую чувствительность украинского авторынка к изменениям стоимости горючего. После того, как дизельное топливо подорожало до 86 грн за литр, а бензин А-95 подешевел до 76 грн за литр, покупатели начали активнее выбирать бензиновые автомобили.

УНІАН По материалам:

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