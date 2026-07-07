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Дефицит горючего из-за ударов рф: мнение эксперта

Энергетика
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Дефицит горючего из-за ударов рф: мнение эксперта
Дефицит горючего из-за ударов рф: мнение эксперта
российские удары по автозаправочным станциям (АЗС) могут привести не только к подорожанию горючего, но и к его дефициту по всей Украине.
Об этом УНИАН сообщил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.
Эксперт отметил, что вражеские атаки на сети АЗС сокращают предложение горючего, ведь вместе с заправками уничтожаются и его запасы. Именно это создает предпосылки как для подорожания, так и возможной нехватки ресурса.
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Он отметил, что риск дефицита будет касаться не отдельных областей, а всей страны, ведь потери в одном регионе придется компенсировать поставками из других.
«Думаю, что определенная адаптивность рынка уже есть. У нас есть опыт. А также большая склонность, в отличие от россии, к децентрализации. И это будет спасать нашу систему обеспечения горючего. Потому что нет главных хабов, по которым можно ударить и все решить. Очень много россии нужно будет потратить ресурсов на уничтожение всех наших АЗС. У них, конечно, много всего есть, но вряд ли столько, чтобы нанести критический удар для нашей системы.», — сказал Ус.
При этом, по мнению эксперта, для минимизации риска дефицита государство должно максимально упростить импорт горючего.
«Никаких импортных пошлин. И вообще каких-либо ограничений, если таковые есть, при ввозе продукции в Украину», — рассказал Ус.
В то же время, он предостерег от увеличения объема горючего путем снижения требований к его качеству, как это, по его словам, планирует делать россия.
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«Это уже не секрет, что они будут снижать требования к горючему. У них сейчас Евро-4 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, — УНИАН), а они говорят не то что о Евро-3, а о том, что Евро-2 содержание должно быть», — отметил Ус.
Эксперт пояснил, что такой шаг может временно увеличить доступность горючего, однако будет иметь серьезные негативные последствия для автомобилей.
По материалам:
Finance.ua
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