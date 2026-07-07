Европейский банк выделит Киеву 50 млн евро: на что пойдут деньги

Окончательное утверждение этого инвестиционного проекта намечено на 22 июля 2026 года.
Заемные средства должны полностью покрыть острые потребности коммунального предприятия в ликвидности, включая текущие операционные и ремонтные расходы. Кроме того, финансирование поможет компенсировать временные потери доходов и покрыть дополнительные расходы, возникшие в результате военных действий.
Учитывая высокие риски в плане безопасности, кредитные обязательства будут частично обеспечены гарантией Европейского Союза на покрытие первых убытков.
Главная цель финансирования — поддержание стабильного и бесперебойного теплоснабжения столичных школ, детских садов, больниц, жилых массивов и коммерческих предприятий.
Выделенные средства поддержат внутреннюю генерацию электроэнергии для нужд Киева и общей энергосистемы страны.
В ЕБРР особо подчеркивают, что в настоящее время система централизованного отопления столицы работает в условиях повышенной нагрузки, что связано с большим количеством внутренне перемещенных лиц, нашедших убежище в городе.
Сам проект представляет собой часть более широкой программы ЕБРР по обеспечению устойчивости и источников средств к существованию. Среди прочего, инициатива содержит пункты развития и расширения спектра городских услуг для украинских ветеранов и членов их семей.