0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейский банк выделит Киеву 50 млн евро: на что пойдут деньги

Фондовый рынок
2
Европейский банк выделит Киеву 50 млн евро: на что пойдут деньги
Европейский банк выделит Киеву 50 млн евро: на что пойдут деньги
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления столице кредита в размере до 50 миллионов евро.
Финансовые средства будут направлены на поддержку ликвидности коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».
Об этом говорится в сообщении банка.
Окончательное утверждение этого инвестиционного проекта намечено на 22 июля 2026 года.
Заемные средства должны полностью покрыть острые потребности коммунального предприятия в ликвидности, включая текущие операционные и ремонтные расходы. Кроме того, финансирование поможет компенсировать временные потери доходов и покрыть дополнительные расходы, возникшие в результате военных действий.
Учитывая высокие риски в плане безопасности, кредитные обязательства будут частично обеспечены гарантией Европейского Союза на покрытие первых убытков.
Главная цель финансирования — поддержание стабильного и бесперебойного теплоснабжения столичных школ, детских садов, больниц, жилых массивов и коммерческих предприятий.
Выделенные средства поддержат внутреннюю генерацию электроэнергии для нужд Киева и общей энергосистемы страны.
В ЕБРР особо подчеркивают, что в настоящее время система централизованного отопления столицы работает в условиях повышенной нагрузки, что связано с большим количеством внутренне перемещенных лиц, нашедших убежище в городе.
Сам проект представляет собой часть более широкой программы ЕБРР по обеспечению устойчивости и источников средств к существованию. Среди прочего, инициатива содержит пункты развития и расширения спектра городских услуг для украинских ветеранов и членов их семей.
По материалам:
Finance.ua
КиевЭнергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems