Европейский банк выделит Киеву 50 млн евро: на что пойдут деньги Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Европейский банк выделит Киеву 50 млн евро: на что пойдут деньги

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления столице кредита в размере до 50 миллионов евро.

Финансовые средства будут направлены на поддержку ликвидности коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Об этом говорится в сообщении банка.

Окончательное утверждение этого инвестиционного проекта намечено на 22 июля 2026 года.

Заемные средства должны полностью покрыть острые потребности коммунального предприятия в ликвидности, включая текущие операционные и ремонтные расходы. Кроме того, финансирование поможет компенсировать временные потери доходов и покрыть дополнительные расходы, возникшие в результате военных действий.

Учитывая высокие риски в плане безопасности, кредитные обязательства будут частично обеспечены гарантией Европейского Союза на покрытие первых убытков.

Главная цель финансирования — поддержание стабильного и бесперебойного теплоснабжения столичных школ, детских садов, больниц, жилых массивов и коммерческих предприятий.

Выделенные средства поддержат внутреннюю генерацию электроэнергии для нужд Киева и общей энергосистемы страны.

В ЕБРР особо подчеркивают, что в настоящее время система централизованного отопления столицы работает в условиях повышенной нагрузки, что связано с большим количеством внутренне перемещенных лиц, нашедших убежище в городе.

Сам проект представляет собой часть более широкой программы ЕБРР по обеспечению устойчивости и источников средств к существованию. Среди прочего, инициатива содержит пункты развития и расширения спектра городских услуг для украинских ветеранов и членов их семей.

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