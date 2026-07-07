Где зарабатывают сотни миллиардов — рейтинг самых прибыльных компаний мира Сегодня 09:06 — Фондовый рынок

Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA

Самые прибыльные компании мира зарабатывают сотни миллиардов долларов в год. Новый рейтинг Forbes Global 2000 показал, какие корпорации получили наибольшую прибыль в 2026 году и какие страны сегодня доминируют в мировом бизнесе.

США остаются мировым лидером по прибылям компаний

Согласно рейтингу Forbes Global 2000, из 30 самых прибыльных компаний мира 16 базируются в США. В первую десятку вошли восемь американских компаний, первые четыре места заняли технологические корпорации с Западного побережья США.

Лидером по размеру прибыли стала Alphabet — материнская компания Google, заработавшая 160 млрд долларов за последние 12 месяцев. Далее расположились Microsoft с прибылью 125 млрд долларов, Apple — 123 млрд долларов и NVIDIA — 120 млрд долларов.

В рейтинг также вошли Amazon с прибылью 91 млрд долларов, Berkshire Hathaway — 72 млрд долларов, JPMorgan Chase — 59 млрд долларов и Walmart — 22 млрд долларов.

Азия остается главным конкурентом США

Среди неамериканских компаний наилучшие результаты показывают корпорации из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.

Китай представлен государственными банками ICBC (51 млрд долларов прибыли) и Bank of China (35 млрд долларов), а также компаниями Tencent (33 млрд долларов) и PetroChina (22 млрд долларов).

В рейтинг также вошли тайваньская TSMC с прибылью 62 млрд долларов, южнокорейские Samsung (58 млрд долларов) и SK Hynix (53 млрд долларов), японские SoftBank (33 млрд долларов) и Toyota (26 млрд долларов).

Отдельно выделяется Saudi Aramco. Саудовская нефтяная компания стала единственной неамериканской корпорацией в первой пятерке рейтинга, заработав 99 млрд. долларов за последний финансовый год. В то же время ее прибыль сократилась по сравнению с предыдущими годами из-за снижения цен на нефть и нестабильности на Ближнем Востоке.

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