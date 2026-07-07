0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где зарабатывают сотни миллиардов — рейтинг самых прибыльных компаний мира

Фондовый рынок
2
Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA
Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA
Самые прибыльные компании мира зарабатывают сотни миллиардов долларов в год. Новый рейтинг Forbes Global 2000 показал, какие корпорации получили наибольшую прибыль в 2026 году и какие страны сегодня доминируют в мировом бизнесе.

США остаются мировым лидером по прибылям компаний

Согласно рейтингу Forbes Global 2000, из 30 самых прибыльных компаний мира 16 базируются в США. В первую десятку вошли восемь американских компаний, первые четыре места заняли технологические корпорации с Западного побережья США.
Лидером по размеру прибыли стала Alphabet — материнская компания Google, заработавшая 160 млрд долларов за последние 12 месяцев. Далее расположились Microsoft с прибылью 125 млрд долларов, Apple — 123 млрд долларов и NVIDIA — 120 млрд долларов.
Где зарабатывают сотни миллиардов — рейтинг самых прибыльных компаний мира
В рейтинг также вошли Amazon с прибылью 91 млрд долларов, Berkshire Hathaway — 72 млрд долларов, JPMorgan Chase — 59 млрд долларов и Walmart — 22 млрд долларов.

Азия остается главным конкурентом США

Среди неамериканских компаний наилучшие результаты показывают корпорации из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.
Китай представлен государственными банками ICBC (51 млрд долларов прибыли) и Bank of China (35 млрд долларов), а также компаниями Tencent (33 млрд долларов) и PetroChina (22 млрд долларов).
Читайте также
В рейтинг также вошли тайваньская TSMC с прибылью 62 млрд долларов, южнокорейские Samsung (58 млрд долларов) и SK Hynix (53 млрд долларов), японские SoftBank (33 млрд долларов) и Toyota (26 млрд долларов).
Отдельно выделяется Saudi Aramco. Саудовская нефтяная компания стала единственной неамериканской корпорацией в первой пятерке рейтинга, заработав 99 млрд. долларов за последний финансовый год. В то же время ее прибыль сократилась по сравнению с предыдущими годами из-за снижения цен на нефть и нестабильности на Ближнем Востоке.
Раньше мы сообщали, что деньги всегда текут туда, где есть перспективы. Прямые иностранные инвестиции — лучший индикатор того, где мировые корпорации строят новые заводы, расширяют мощности и делают долгосрочные ставки на рост. ТОП-100 стран для инвестиций — по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесGoogleNvidiaApple
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems