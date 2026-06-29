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Рейтинг самых дорогих «единорогов» мира 2026 года (инфографика)

Фондовый рынок
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Компании-единороги — это частные стартапы, рыночная оценка которых достигла $1 млрд до того, как они вышли на фондовый рынок
Компании-единороги — это частные стартапы, рыночная оценка которых достигла $1 млрд до того, как они вышли на фондовый рынок
Рынок частных компаний в 2026 году выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад. В топе самых дорогих «единорогов» мира теперь не финтех и не соцсети, а стремительно нарастившие свои оценки до рекордных уровней компании из сферы искусственного интеллекта.
Об этом пишет Visual Capitalist.

Кто захватил вершину рейтинга

  • Лидером рейтинга стала Anthropic с отметкой 965 млрд долларов.
  • Второе место занимает OpenAI с 852 млрд долларов.
  • Вместе эти две компании формируют почти половину стоимости всех самых дорогих единорогов.
В топе также другие AI игроки: Databricks, Figure, Safe Superintelligence, Anysphere, Scale AI и Cognition. Это подтверждает, что искусственный интеллект стал основным драйвером оценок на личном рынке.
В общей сложности 30 самых дорогих единорогов в мире имеют суммарную стоимость около 3,9 трлн долларов, и около 60% этой суммы приходится именно на AI-компании.
Рейтинг самых дорогих «единорогов» мира 2026 года (инфографика)
Несмотря на преобладание AI, финансовые технологии остаются важной частью рейтинга. Среди самых дорогих — Stripe, Revolut, Checkout.com и Ramp. Эти компании продолжают расти из-за спроса на цифровые платежи и финансовые сервисы. Финтех остается одним из самых стабильных сегментов среди единорогов.
В рейтинге также присутствуют ByteDance и Shein, демонстрирующие масштаб китайских технологических и e-commerce платформ.
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Среди заметных компаний — Waymo, которая развивает технологии автономного транспорта. Ее оценка отображает интерес инвесторов к беспилотным решениям.
Также в списке есть подразделение Alibaba — Alibaba Bendi Shenghuo Fuwu Gongsi, работающее в сфере доставки и локальных сервисов. Это показывает важность рынка on-demand услуг.
В целом, рейтинг демонстрирует смещение фокуса инвесторов: от классических интернет-бизнесов до AI и высокотехнологичных платформ.

США остаются центром создания единорогов

Подавляющее большинство компаний в рейтинге — из США. Это отражает силу американского венчурного рынка, доступ к инвесторам и развитую стартап-экосистему.
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Именно эти факторы позволяют компаниям быстро масштабироваться и добиваться сверхвысоких оценок на частном рынке. США практически остаются основным центром сотворения глобальных технологических гигантов.
В то же время, в списке представлены и другие страны — Китай, Индия, Великобритания, Австралия и Сейшелы, что подчеркивает глобальный характер рынка стартапов.
Раньше мы сообщали, что деньги всегда текут туда, где есть перспективы. Прямые иностранные инвестиции — лучший индикатор того, где мировые корпорации строят новые заводы, расширяют мощности и делают долгосрочные ставки на рост. ТОП-100 стран для инвестиций — по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СтартапБизнес
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