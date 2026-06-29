Рейтинг самых дорогих «единорогов» мира 2026 года (инфографика)

Рынок частных компаний в 2026 году выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад. В топе самых дорогих «единорогов» мира теперь не финтех и не соцсети, а стремительно нарастившие свои оценки до рекордных уровней компании из сферы искусственного интеллекта.
Лидером рейтинга стала Anthropic с отметкой 965 млрд долларов.
Второе место занимает OpenAI с 852 млрд долларов.
Вместе эти две компании формируют почти половину стоимости всех самых дорогих единорогов.
В топе также другие AI игроки: Databricks, Figure, Safe Superintelligence, Anysphere, Scale AI и Cognition. Это подтверждает, что искусственный интеллект стал основным драйвером оценок на личном рынке.
В общей сложности 30 самых дорогих единорогов в мире имеют суммарную стоимость около 3,9 трлн долларов, и около 60% этой суммы приходится именно на AI-компании.
Несмотря на преобладание AI, финансовые технологии остаются важной частью рейтинга. Среди самых дорогих — Stripe, Revolut, Checkout.com и Ramp. Эти компании продолжают расти из-за спроса на цифровые платежи и финансовые сервисы. Финтех остается одним из самых стабильных сегментов среди единорогов.
В рейтинге также присутствуют ByteDance и Shein, демонстрирующие масштаб китайских технологических и e-commerce платформ.
Именно эти факторы позволяют компаниям быстро масштабироваться и добиваться сверхвысоких оценок на частном рынке. США практически остаются основным центром сотворения глобальных технологических гигантов.
В то же время, в списке представлены и другие страны — Китай, Индия, Великобритания, Австралия и Сейшелы, что подчеркивает глобальный характер рынка стартапов.
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