Рейтинг самых дорогих «единорогов» мира 2026 года (инфографика) Сегодня 12:28 — Фондовый рынок

Компании-единороги — это частные стартапы, рыночная оценка которых достигла $1 млрд до того, как они вышли на фондовый рынок

Рынок частных компаний в 2026 году выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад. В топе самых дорогих «единорогов» мира теперь не финтех и не соцсети, а стремительно нарастившие свои оценки до рекордных уровней компании из сферы искусственного интеллекта.

Об этом пишет Visual Capitalist

Кто захватил вершину рейтинга

Лидером рейтинга стала Anthropic с отметкой 965 млрд долларов.

с отметкой 965 млрд долларов. Второе место занимает OpenAI с 852 млрд долларов.

с 852 млрд долларов. Вместе эти две компании формируют почти половину стоимости всех самых дорогих единорогов.

В топе также другие AI игроки: Databricks, Figure, Safe Superintelligence, Anysphere, Scale AI и Cognition. Это подтверждает, что искусственный интеллект стал основным драйвером оценок на личном рынке.

В общей сложности 30 самых дорогих единорогов в мире имеют суммарную стоимость около 3,9 трлн долларов, и около 60% этой суммы приходится именно на AI-компании.

Несмотря на преобладание AI, финансовые технологии остаются важной частью рейтинга. Среди самых дорогих — Stripe, Revolut, Checkout.com и Ramp. Эти компании продолжают расти из-за спроса на цифровые платежи и финансовые сервисы. Финтех остается одним из самых стабильных сегментов среди единорогов.

В рейтинге также присутствуют ByteDance и Shein, демонстрирующие масштаб китайских технологических и e-commerce платформ.

Среди заметных компаний — Waymo, которая развивает технологии автономного транспорта. Ее оценка отображает интерес инвесторов к беспилотным решениям.

Также в списке есть подразделение Alibaba — Alibaba Bendi Shenghuo Fuwu Gongsi, работающее в сфере доставки и локальных сервисов. Это показывает важность рынка on-demand услуг.

В целом, рейтинг демонстрирует смещение фокуса инвесторов: от классических интернет-бизнесов до AI и высокотехнологичных платформ.

США остаются центром создания единорогов

Подавляющее большинство компаний в рейтинге — из США. Это отражает силу американского венчурного рынка, доступ к инвесторам и развитую стартап-экосистему.

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Именно эти факторы позволяют компаниям быстро масштабироваться и добиваться сверхвысоких оценок на частном рынке. США практически остаются основным центром сотворения глобальных технологических гигантов.

В то же время, в списке представлены и другие страны — Китай, Индия, Великобритания, Австралия и Сейшелы, что подчеркивает глобальный характер рынка стартапов.

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