ТОП-10 компаний с наибольшим количеством работников в мире Сегодня 04:23

Рейтинг крупнейших работодателей мира

В мире есть работодатели, штат которых сравним с населением небольшой страны. Они насчитывают миллионы работников и оказывают существенное влияние на экономику целых регионов. Возглавляет этот рейтинг Walmart — американская корпорация розничной торговли, управляющая сетью гипермаркетов, супермаркетов и продуктовых магазинов.

Об этом свидетельствуют обновленные данные платформы для финансового анализа FinanceCharts

Крупнейший работодатель в мире

Ритейлер насчитывает около 2,1 миллиона работников в разных странах мира, что делает его самым крупным работодателем среди публичных компаний. Такой показатель объясняется масштабами бизнеса и необходимостью обслуживать огромную сеть объектов торговли.

К слову, Walmart был основан в 1962 году, однако в течение нескольких последних лет он пережил масштабную цифровую трансформацию. Уже в феврале этого года, рыночная капитализация компании впервые в истории превысила 1 триллион долларов, пишет Bloomberg.

Кто также попал в ТОП-10:

Amazon — США, 1 575 000 работников — технологический гигант и один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, основанный Джеффом Безосом в 1994 году.

— США, 1 575 000 работников — технологический гигант и один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, основанный Джеффом Безосом в 1994 году. BYD — Китай, 869 600 работников — производитель электромобилей и аккумуляторов, в последние годы ставший одним из главных конкурентов Tesla на мировом рынке.

— Китай, 869 600 работников — производитель электромобилей и аккумуляторов, в последние годы ставший одним из главных конкурентов Tesla на мировом рынке. Accenture — Ирландия, 779 000 работников — предоставляет услуги в сфере консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга.

— Ирландия, 779 000 работников — предоставляет услуги в сфере консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга. JD — Китай, 776 682 работника — гигант электронной коммерции и один из крупнейших онлайн-ритейлеров страны.

— Китай, 776 682 работника — гигант электронной коммерции и один из крупнейших онлайн-ритейлеров страны. JD Logistics — Китай, 682 705 работников — логистическое подразделение предыдущей компании, предоставляющее складские услуги и обеспечивающее управление цепями снабжения.

— Китай, 682 705 работников — логистическое подразделение предыдущей компании, предоставляющее складские услуги и обеспечивающее управление цепями снабжения. Volkswagen — Германия, 662 942 работника — автопроизводитель, один из крупнейших автомобильных концернов мира.

— Германия, 662 942 работника — автопроизводитель, один из крупнейших автомобильных концернов мира. Compass Group — Великобритания, 591 767 работников — крупнейший европейский кейтеринговый оператор, предоставляющий услуги питания для школ, больниц, фабрик, тюрем, спортивных арен и даже морских нефтяных платформ.

— Великобритания, 591 767 работников — крупнейший европейский кейтеринговый оператор, предоставляющий услуги питания для школ, больниц, фабрик, тюрем, спортивных арен и даже морских нефтяных платформ. Deutsche Post — Германия, 583 998 работников — логистическая компания и один из крупнейших почтовых операторов в мире.

Телеканал 24 По материалам:

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