0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 компаний с наибольшим количеством работников в мире

19
Рейтинг крупнейших работодателей мира
Рейтинг крупнейших работодателей мира
В мире есть работодатели, штат которых сравним с населением небольшой страны. Они насчитывают миллионы работников и оказывают существенное влияние на экономику целых регионов. Возглавляет этот рейтинг Walmart — американская корпорация розничной торговли, управляющая сетью гипермаркетов, супермаркетов и продуктовых магазинов.
Об этом свидетельствуют обновленные данные платформы для финансового анализа FinanceCharts.

Крупнейший работодатель в мире

Ритейлер насчитывает около 2,1 миллиона работников в разных странах мира, что делает его самым крупным работодателем среди публичных компаний. Такой показатель объясняется масштабами бизнеса и необходимостью обслуживать огромную сеть объектов торговли.
К слову, Walmart был основан в 1962 году, однако в течение нескольких последних лет он пережил масштабную цифровую трансформацию. Уже в феврале этого года, рыночная капитализация компании впервые в истории превысила 1 триллион долларов, пишет Bloomberg.
Кто также попал в ТОП-10:
  • Amazon — США, 1 575 000 работников — технологический гигант и один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, основанный Джеффом Безосом в 1994 году.
  • BYD — Китай, 869 600 работников — производитель электромобилей и аккумуляторов, в последние годы ставший одним из главных конкурентов Tesla на мировом рынке.
  • Accenture — Ирландия, 779 000 работников — предоставляет услуги в сфере консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга.
  • JD — Китай, 776 682 работника — гигант электронной коммерции и один из крупнейших онлайн-ритейлеров страны.
  • JD Logistics — Китай, 682 705 работников — логистическое подразделение предыдущей компании, предоставляющее складские услуги и обеспечивающее управление цепями снабжения.
  • Volkswagen — Германия, 662 942 работника — автопроизводитель, один из крупнейших автомобильных концернов мира.
  • Compass Group — Великобритания, 591 767 работников — крупнейший европейский кейтеринговый оператор, предоставляющий услуги питания для школ, больниц, фабрик, тюрем, спортивных арен и даже морских нефтяных платформ.
  • Deutsche Post — Германия, 583 998 работников — логистическая компания и один из крупнейших почтовых операторов в мире.
По материалам:
Телеканал 24
Работа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems