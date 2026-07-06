Акции большинства украинских агрохолдингов демонстрируют положительную динамику Сегодня 13:24 — Фондовый рынок

Акции большинства украинских агрохолдингов демонстрируют положительную динамику

За прошедшую неделю акции большинства украинских агрохолдингов, торгующихся на Варшавской и Лондонской фондовых биржах, продемонстрировали рост.

Об этом свидетельствуют данные Eavex Capital

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Больше всего за неделю подорожали акции:

МХП — на 2,8%.

выросли котировки ИМК (+1,6%),

«Агротона» (+1,6%)

«Кернелла» (+1,5%).

Где снизились

В то же время акции «Астарты» снизились на 0,2%,

а KSG Agro и «Милкиленд» потеряли по 0,6%.

Лучшая динамика

С начала года лучшая динамика среди украинских агрокомпаний демонстрирует ИМК — ее акции подорожали на 37,7%. Также в плюсе остаются МХП (+23,1%) и Астарта (+5,5%).

В минусе с начала года находятся акции KSG Agro (-13,1%), «Милкиленда» (-10,9%), «Агротона» (-8,7%) и «Кернела» (-6,9%).

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Лидером по рыночной капитализации остается «Кернел» с показателем $1,526 млрд. Второе место занимает МХП с капитализацией $948 млн, далее следуют ИМК ($334 млн) и «Астарта» ($309 млн).

Среди меньших по капитализации компаний «Агротон» оценивается в $29 млн, а KSG Agro и «Милкиленд» — по $14 млн каждая.

Ранее мы писали , что Украина существенно нарастила экспорт замороженной малины в сезоне 2025/2026 годов, достигнув 56,8 тыс. тонн продукции и рекордной выручки в 223,8 млн евро.

Рост спроса на европейских рынках и повышение средней цены до €3,94/кг обеспечили новый исторический максимум для отрасли.

Также говорилось , что за пять лет после открытия рынка земли было заключено более полумиллиона сделок, а цены на сельскохозяйственные участки росли быстрее инфляции.

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