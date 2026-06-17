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Украина наращивает экспорт еще одной ягоды: где покупают больше всего

Аграрный рынок
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Украина наращивает экспорт еще одной ягоды: где покупают больше всего
Украина наращивает экспорт еще одной ягоды: где покупают больше всего
Украина существенно нарастила экспорт замороженной малины в сезоне 2025/2026 годов, достигнув 56,8 тыс. тонн продукции и рекордной выручки в 223,8 млн евро.
Рост спроса на европейских рынках и повышение средней цены до €3,94/кг обеспечили новый исторический максимум для отрасли.
Об этом говорится в отчете ассоциации «Ягодничество Украины».
По данным отраслевого мониторинга, объемы экспорта выросли на 7% по сравнению с предыдущим сезоном. В то же время валютная выручка увеличилась на 66% и достигла рекордных 223,8 млн евро. Средняя экспортная цена также повысилась до 3,94 евро за килограмм.
Крупнейшими импортерами украинской замороженной малины остаются:
  • Польша (23,3 тыс. тонн),
  • Германия (12,7 тыс. тонн)
  • Чехия (9,8 тыс. Тонн).
Самые высокие цены фиксировались в марте, когда было экспортировано 4,55 тыс. тонн по средней цене 4,22 евро за килограмм.
В отчете отмечается, что потенциальный неурожай малины в Сербии и повреждение ягодных насаждений в Польше может поддержать высокий уровень цен на рынке в сезоне 2026/2027 годов. Это, по мнению экспертов, открывает для украинских производителей дополнительные возможности для планирования заготовки и заключения долгосрочных экспортных контрактов.
Украинский экспорт голубики также демонстрирует рост. Объемы поставок увеличились до 9,2 тыс. тонн (+11%), а выручка — до 16,4 млн евро (+32%). Средняя цена поднялась до 1,79 евро за килограмм.
По материалам:
Finance.ua
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