Украина наращивает экспорт еще одной ягоды: где покупают больше всего Сегодня 05:23 — Аграрный рынок

Украина наращивает экспорт еще одной ягоды: где покупают больше всего

Украина существенно нарастила экспорт замороженной малины в сезоне 2025/2026 годов, достигнув 56,8 тыс. тонн продукции и рекордной выручки в 223,8 млн евро.

Рост спроса на европейских рынках и повышение средней цены до €3,94/кг обеспечили новый исторический максимум для отрасли.

Об этом говорится в отчете ассоциации «Ягодничество Украины».

По данным отраслевого мониторинга, объемы экспорта выросли на 7% по сравнению с предыдущим сезоном. В то же время валютная выручка увеличилась на 66% и достигла рекордных 223,8 млн евро. Средняя экспортная цена также повысилась до 3,94 евро за килограмм.

Крупнейшими импортерами украинской замороженной малины остаются:

Польша (23,3 тыс. тонн),

Германия (12,7 тыс. тонн)

Чехия (9,8 тыс. Тонн).

Самые высокие цены фиксировались в марте, когда было экспортировано 4,55 тыс. тонн по средней цене 4,22 евро за килограмм.

В отчете отмечается, что потенциальный неурожай малины в Сербии и повреждение ягодных насаждений в Польше может поддержать высокий уровень цен на рынке в сезоне 2026/2027 годов. Это, по мнению экспертов, открывает для украинских производителей дополнительные возможности для планирования заготовки и заключения долгосрочных экспортных контрактов.

Украинский экспорт голубики также демонстрирует рост. Объемы поставок увеличились до 9,2 тыс. тонн (+11%), а выручка — до 16,4 млн евро (+32%). Средняя цена поднялась до 1,79 евро за килограмм.

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