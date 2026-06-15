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Украина за полгода открыла 23 новых рынка для экспорта агро- и пищевой продукции

Аграрный рынок
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Украина за полгода открыла 23 новых рынка для экспорта агро- и пищевой продукции
Украина за полгода открыла 23 новых рынка для экспорта агро- и пищевой продукции
Украина в январе-июне 2026 года согласовала 23 новых направления и торговых условия для экспорта отечественной аграрной и пищевой продукции, что уже превысило показатель за весь 2025 год, когда было открыто 22 новых рынка.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
«Важно, что все больше таких решений касается именно готовой продукции», — цитирует пресс-служба глава ведомства Сергея Ткачука.
По информации Госпродпотребслужбы, новые экспортные возможности открыты, в частности, для поставки в Албанию переработанных кормов для домашних животных, в Алжир — крупного рогатого скота, во Вьетнам — яичные продукты, в Грузию — говядину и субпродукты.
Кроме того, Украина получила доступ на рынки Египта для экспорта овец для немедленного убоя, яичных продуктов, рыбной продукции и кормов для домашних животных, Южной Кореи — кормов для домашних животных, Кот-д'Ивуара — говядины, баранины, мяса птицы и продуктов из них, Кувейта — мяса улиток, икры улиток и мясных продуктов, Чили — молока и молочных продуктов.
Также согласован экспорт в Европейский Союз растений для посадки вишни обыкновенной и вишни сизой, а также их гибридов, а в Китай — украинской муки.
По материалам:
Finance.ua
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