Украина за полгода открыла 23 новых рынка для экспорта агро- и пищевой продукции Сегодня 11:31 — Аграрный рынок

Украина за полгода открыла 23 новых рынка для экспорта агро- и пищевой продукции

Украина в январе-июне 2026 года согласовала 23 новых направления и торговых условия для экспорта отечественной аграрной и пищевой продукции, что уже превысило показатель за весь 2025 год, когда было открыто 22 новых рынка.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

«Важно, что все больше таких решений касается именно готовой продукции», — цитирует пресс-служба глава ведомства Сергея Ткачука.

По информации Госпродпотребслужбы, новые экспортные возможности открыты, в частности, для поставки в Албанию переработанных кормов для домашних животных, в Алжир — крупного рогатого скота, во Вьетнам — яичные продукты, в Грузию — говядину и субпродукты.

Кроме того, Украина получила доступ на рынки Египта для экспорта овец для немедленного убоя, яичных продуктов, рыбной продукции и кормов для домашних животных, Южной Кореи — кормов для домашних животных, Кот-д'Ивуара — говядины, баранины, мяса птицы и продуктов из них, Кувейта — мяса улиток, икры улиток и мясных продуктов, Чили — молока и молочных продуктов.

Также согласован экспорт в Европейский Союз растений для посадки вишни обыкновенной и вишни сизой, а также их гибридов, а в Китай — украинской муки.

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