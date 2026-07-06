Глава НБУ объяснил, почему monobank не находится под отдельным надзором регулятора

По словам Пышного, соучредитель monobank Олег Гороховский не входит в круг руководителей АО «Универсал Банк», на которых распространяются процедуры надзорной деятельности Национального банка.
В то же время глава регулятора отметил, что в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом НБУ недавно утвердил требования к банкам и банковским группам касательно управления рисками третьих сторон. Новые правила предусматривают, в частности, дополнительные требования к поставщикам критически важных услуг.
НБУ готовится к внедрению европейских норм
Отвечая на вопрос о том, почему Гороховского не считают менеджером в «Универсал Банке», глава регулятора отметил, что после полного внедрения регламента ЕС по управлению рисками третьих сторон этот вопрос будет актуален для многих банков.
Однако, проект закона о расширении критериев определения аффилированности контрагентов с банками временно отложила Верховная Рада. Пока НБУ обсуждает с законодателями, как решить этот вопрос.
«В то же время, мы также не можем сводить вопросы управления рисками для третьих сторон к конкретному лицу. Это было бы неправильно, поскольку этот риск комплексный. Это вопрос посложнее. И так или иначе нам придется решить этот вопрос, поскольку мы обязались внедрять ключевые директивы и регламенты ЕС», — подчеркнул Пышный.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк обновил нормативную базу по управлению рисками, введя требования по управлению риском третьих сторон. Новые правила распространяются на банки и банковские группы, поставщиков финансовых платежных услуг и страховщиков. Требования не касаются регулирования деятельности субъектов хозяйствования, не находящихся под наблюдением НБУ.
В Нацбанке отметили, что обновление нормативной базы — усилить операционную устойчивость финансового сектора и обеспечить непрерывность его работы в условиях роста рисков, связанных с привлечением внешних поставщиков, подрядчиков, агентов, технологических операторов и других контрагентов.