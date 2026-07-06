Глава НБУ объяснил, почему monobank не находится под отдельным надзором регулятора Сегодня 16:02 — Фондовый рынок

Соучредитель monobank Олег Гороховский

Мобильный банк monobank, работающий на базе лицензии АО «Универсал Банк», не является отдельным объектом надзора Национального банка Украины.

Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Kyiv Independent, передает Delo.ua.

Почему надзор не распространяется на monobank

По словам Пышного, соучредитель monobank Олег Гороховский не входит в круг руководителей АО «Универсал Банк», на которых распространяются процедуры надзорной деятельности Национального банка.

В то же время глава регулятора отметил, что в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом НБУ недавно утвердил требования к банкам и банковским группам касательно управления рисками третьих сторон. Новые правила предусматривают, в частности, дополнительные требования к поставщикам критически важных услуг.

НБУ готовится к внедрению европейских норм

Отвечая на вопрос о том, почему Гороховского не считают менеджером в «Универсал Банке», глава регулятора отметил, что после полного внедрения регламента ЕС по управлению рисками третьих сторон этот вопрос будет актуален для многих банков.

Однако, проект закона о расширении критериев определения аффилированности контрагентов с банками временно отложила Верховная Рада. Пока НБУ обсуждает с законодателями, как решить этот вопрос.

«В то же время, мы также не можем сводить вопросы управления рисками для третьих сторон к конкретному лицу. Это было бы неправильно, поскольку этот риск комплексный. Это вопрос посложнее. И так или иначе нам придется решить этот вопрос, поскольку мы обязались внедрять ключевые директивы и регламенты ЕС», — подчеркнул Пышный.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк обновил нормативную базу по управлению рисками, введя требования по управлению риском третьих сторон. Новые правила распространяются на банки и банковские группы, поставщиков финансовых платежных услуг и страховщиков. Требования не касаются регулирования деятельности субъектов хозяйствования, не находящихся под наблюдением НБУ.

В Нацбанке отметили, что обновление нормативной базы — усилить операционную устойчивость финансового сектора и обеспечить непрерывность его работы в условиях роста рисков, связанных с привлечением внешних поставщиков, подрядчиков, агентов, технологических операторов и других контрагентов.

Діло По материалам:

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