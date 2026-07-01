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С 1 июля популярная услуга monobank снова станет платной — детали

Фондовый рынок
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С 1 июля популярная услуга monobank снова станет платной — детали
С 1 июля популярная услуга monobank снова станет платной — детали
Сегодня, 1 июля, одна из самых популярных банковских услуг monobank станет платной для украинцев. Это касается пополнения карт monobank наличными через терминалы EasyPay.

Детали

На операцию введут комиссию. Предупреждение об этом клиенты получили накануне в мобильном приложении, передает 24 Канал.
По предварительным данным стандартный тариф сети составляет 1% от суммы пополнения, а также дополнительные 5 гривен.
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Где без комиссии

Бесплатными для клиентов такие операции останутся в терминалах monobox и abank, сети City24 и кассах «А-Банка», «Универсал Банка», «Укргазбанка», «Аккордбанка» и даже Укрпочты.
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Ранее monobank отменил комиссию за все зарубежные SWIFT-переводы для частных клиентов и бизнеса. Теперь входящие и исходящие международные SWIFT-платежи будут проводиться без комиссии как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов.
По материалам:
Finance.ua
monobank
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