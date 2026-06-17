Пополнение карт monobank через терминалы EasyPay будет платным Сегодня 11:10 — Финтех и Карты

Пополнение карт monobank через терминалы EasyPay будет платным

С 1 июля 2026 года за пополнение карт monobank через терминалы EasyPay начнет взиматься комиссия.

Об этом банк сообщил пользователям посредством уведомлений в приложении, пишут ukranews.com

«С 1 июля в этих терминалах появится комиссия за пополнение», — отметили в mono.

Где без комиссии

В то же время пополнять карту без комиссии в дальнейшем можно через терминалы monobank, А-Банка и City-24.

Также бесплатное пополнение доступно через кассы А-Банка, Аккордбанка , Укргазбанка, Универсал Банка и отделения Укрпочты.

Читайте также monobank отменил комиссию за все заграничные SWIFT-переводы

Ранее monobank отменил комиссию за все зарубежные SWIFT-переводы для частных клиентов и бизнеса. Теперь входящие и исходящие международные SWIFT-платежи будут совершаться без комиссии как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов.

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