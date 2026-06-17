Пополнение карт monobank через терминалы EasyPay будет платным Сегодня 11:10 — Финтех и Карты Пополнение карт monobank через терминалы EasyPay будет платным С 1 июля 2026 года за пополнение карт monobank через терминалы EasyPay начнет взиматься комиссия. Об этом банк сообщил пользователям посредством уведомлений в приложении, пишут ukranews.com. «С 1 июля в этих терминалах появится комиссия за пополнение», — отметили в mono. Где без комиссии В то же время пополнять карту без комиссии в дальнейшем можно через терминалы monobank, А-Банка и City-24. Также бесплатное пополнение доступно через кассы А-Банка, Аккордбанка, Укргазбанка, Универсал Банка и отделения Укрпочты. Ранее monobank отменил комиссию за все зарубежные SWIFT-переводы для частных клиентов и бизнеса. Теперь входящие и исходящие международные SWIFT-платежи будут совершаться без комиссии как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Финтех и Карты / Пополнение карт monobank через терминалы EasyPay будет платным